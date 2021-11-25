Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 14:51

Попытка насильственного захвата власти пресечена в Кыргызстане. Об этом накануне сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики. А жители Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, в центре которой, городе Хороге, второй день проходят митинги протеста – требуют от властей демилитаризовать регион. Была ли в действительности полноценная подготовка попытки переворота в Бишкеке или же ГКНБ и власти страны решили таким своеобразным способом предупредить оппозицию о недопустимости оспаривать итоги парламентских выборов в стране, назначенных на 28 ноября – вопрос, честно говоря, не принципиальный.

Важнее другое - киргизские власти всерьез намерены пресечь устоявшуюся национальную традицию, согласно которой, что ни выборы – то переворот. Как справедливо заметил президент страны Садыр Жапаров в прошлом месяце: «Надо прекращать практику выгонять президентов». Ведь предыдущие парламентские выборы в октябре прошлого года именно этим и закончились, так называемой «октябрьской революцией». В центре Бишкека тогда собралось несколько тысяч человек, требовавших провести повторные парламентские выборы. Затем – все по классике: столкновения с полицией, беспорядки и погромы, занимавший на тот момент пост президента Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков объявил, что уходит в отставку. А исполняющим обязанности президента стал нынешний глава государства Садыр Жапаров, которого в ходе тех событий его сторонники освободили из тюрьмы. Местные элиты давно привыкли к тому, что могут трясти центральную власть как хотят, используя для этого массовые протесты. Пресс-служба ГКНБ описывает методику готовившегося переворота следующим образом: «После оглашения итогов предстоящих парламентских выборов, рассчитывая на поддержку отдельных политических сил, в том числе проигравших выборы, данная группа планировала организовать массовые акции протеста на территории Бишкека с дальнейшим насильственным захватом власти. Для чего осуществила подбор около 1 000 агрессивно настроенных молодых людей».

Ничего нового и оригинального – именно по такому сценарию в Кыргызстане принято решать политические - и даже экономические - споры. И кто как не Садыр Жапаров понимает и механику, и опасность таких действий оппозиции. Поэтому в этот раз и предпочел сработать на опережение, продемонстрировав всему местному истеблишменту, что время старых игр закончено – пора жить по новым правилам. А тех, кто не согласен – ждет суд и тюрьма. Судя по всему, схожую жесткость и решительность намерены продемонстрировать власти Таджикистана в отношении протестов в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), которая медленно, но верно превращается в социальный нарыв для режима Рахмона. Горный Бадахшан – область весьма специфическая, как в социально-экономическом, так и в политическом плане. К центральным властям и лично Рахмону там относятся, мягко говоря, без восторга и пиетета. Местные жители отличаются от остальных таджиков не только по языку, но и по вере, поскольку памирцы – исмаилиты. Дотации от властей здесь минимальны, но это компенсируется средствами, которые перечисляет в регион Фонд Ага-хана - наследственного главы исмаилитской общины, бизнесмена, живущего в Лондоне. Понятно, что Душанбе такая ситуация не устраивает, контроль центральной власти в области минимальный.