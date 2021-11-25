Алиев и Лукашенко обсудили итоги трехсторонней встречи в Сочи
В субботу, 27 ноября, состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-службы главы белорусского государства.
Сообщается, что президенты двух стран обсудили развитие двухсторонних отношений.
Ильхам Алиев проинформировал белорусского коллегу об итогах состоявшейся накануне трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, России и Армении.
Также в ходе разговора были обсуждены взаимоотношения Азербайджана с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).