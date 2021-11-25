ГАИ предупреждает: в Баку существует ограничения для большегрузных автомобилей

«В последнее время на центральных и других улицах Баку в течение дня наблюдается движение грузовых автомобилей, из-за чего в некоторых районах возникают заторы, порой крупные. Об этом haqqin.az сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана.

В ведомстве отметили, что последующий выезд этих грузовых автомобилей, въехавших в столицу для обслуживания строительных или других торговых объектов, требует определенного времени, а также серьезно препятствует комфортному и бесперебойному движению других участников движения по дорогам.

«Имеется соответствующее решение комиссии Кабинета министров по безопасности дорожного движения. С целью усовершенствования передвижения транспорта в Баку, за исключением транспортных средств специального назначения, транспортных средств, задействованных в аварийно-восстановительных, спасательных работах и перевозке сельскохозяйственных продуктов, с 1 мая по 1 октября с 07:30 до 21:00, с 1 октября по 1 мая с 07:30 до 20:00 введено ограничение на движение в Баку в дневные часы грузовых автомобилей весом свыше 5 тонн», - говорится в сообщении дорожной полиции.