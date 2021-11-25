Минтруда и "Азеригаз" создают рабочие места для матерей-одиночек в Шемахе

При организации Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения и производственного объединения "Азеригаз", по инициативе молодежного общественного объединения "Социальная интеграция выпускников интерната" и при поддержке Исполнительной власти Шемахинского района реализуется новый проект.

Как сообщили в министерстве, согласно подписанному между сторонами меморандуму на первоначальном этапе в Шемахинском районе планируется создание социального учреждения для обеспечения работой 10 матерей-одиночек и многодетных матерей.

Уже проведен отбор участников проекта. Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Минэкономики организовало для них бизнес-тренинги. На следующем этапе будет проведена оценка. В заключение участникам будут представлены активы по портняжному делу в рамках программы самозанятости Государственного агентства занятости.

Производственное объединение "Азеригаз" выделит одно из имеющихся на балансе помещений для осуществления этими лицами деятельности в форме социального предприятия.