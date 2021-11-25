В Армении арестовали Бого и Запа

Полиция Армении провела спецоперацию, в ходе которой были задержаны свыше десятка представителей криминального мира – «воров в законе», передает Shamshyan.

Издание отмечает, что на участки были доставлены в общей сложности 16 человек, среди которых: Рубен Костанян по прозвищу «Бого», Александр Макарян по прозвищу «Ало», Андраник Согоян по прозвищу «Зап», Армен Манукян по прозвищу «Сево» и другие.

В квартирах задержанных проводились обыски и были найдены стрелковые и холодные оружия, бронежилеты, патроны и т.д.