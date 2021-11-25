Синоптики о погоде в Баку на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, погода без осадков, ночью и утром местами туман, будет дуть умеренный юго-западный ветер. Об этом haqqin.az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха на Апшероне составит 6-8, днем - 11-14, в Баку ночью - 6-8, днем - 12-14 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 770 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.