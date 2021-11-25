Джейхун Байрамов напомнил о важности выполнения трехстороннего заявления

«Вторая карабахская война изменила ситуацию в регионе и создала новые реалии. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность на основании соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и право около миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев жить на своих родных землях». Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде.

По его словам, достижение прочного мира, развития и прогресса является для Азербайджана основой видения будущего.

«На данном этапе очень важно полностью выполнить все условия трехстороннего заявления. Как отмечается в документе, подписанным лидерами Азербайджана, России и Армении, а также в декларации от 26 ноября 2021 года, которая подразумевает открытия всех видов коммуникаций, железных и автомобильных дорог, что приведет к прочному миру и стабильности в нашем регионе, увеличению торговли через Армению и Азербайджан, как на благо двух стран, так и наших партнеров. В этом смысле, инициатива, которая выходит на первый план, - Зангезурский коридор, который имеет потенциал для расширения связей в Транс-Каспийском Международном Транспортном Маршруте.