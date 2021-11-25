Казахстан вооружается турецкими беспилотниками

Между предприятием «Казспецэкспорт» (от имени Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана) и производителем беспилотников ANKA (TUSAŞ) подписан контракт, согласно которому ВВС Казахстана до 2023 года получат 3 единицы БПЛА ANKA, 2 наземные базы, а также пакет логистической поддержки. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Гендиректор турецкой компании Темел Котил назвал контракт с Казахстаном важным успехом компании в плане экспорта.

«Поставки беспилотников ANKA в Казахстан вслед за Тунисом – очень важное достижение для нас. Мы рады, что рынок экспорта дронов растет», - сказал он.