Мусаева обещала работу, пенсию и жилье, но обманула всех
В Загатале задержана жительница Шекинского района Ирада Мусаева, подозреваемая в мошенничестве, передает Qafqazinfo.
Сообщается, что Ирада Мусаева злоупотребила доверием шести человек в Загатале и присвоила в общей сложности 90 тысяч манатов.
Задержанная представлялась сотрудницей одного из министерств, пообещав гражданам работу, пенсии и социальное жилье. Она также обманула выпускницу зарубежного вуза, взяв у нее 7 500 манатов взамен на утверждение диплома.
В своих показаниях Мусаева призналась в хищении крупных сумм путем совершения аналогичных преступлений в других городах и регионах страны.
По факту возбуждено уголовное дело в полиции Загатальского района.