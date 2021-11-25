Сегодня на площади Республики в Ереване проходит очередной митинг оппозиционного «Освободительного движения», в котором требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента страны Армена Саркисяна. Об этом пишет газета «Грапарак».

На митинге участвуют учредитель движения, правозащитник Ара Зограбян, журналист и гражданский активист Наири Охикян, а также бывшие депутаты Национального собрания Армении.

«Проблемы не решены и цели страны не могут быть достигнуты под руководством Никола Пашиняна. На основании этого мы требуем отставки премьера Пашиняна и президента Саркисяна», - сказал Зограбян, призвав всех граждан объединить силы против действующих властей.