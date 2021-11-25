Итальянская делегация на приеме у Али Нагиева

В субботу, 27 ноября, глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев принял находящуюся с визитом в Баку делегацию во главе с главнокомандующим Финансовой гвардии Итальянской Республики Джузеппе Зафараной. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе беседы было выражено удовлетворение созданием тесных связей между двумя странами благодаря усилиям глав государств, а также был проведен обмен мнениями по перспективам развития дальнейшего сотрудничества.

В то же время, было подчеркнуто расширение связей между Академиями органов безопасности двух стран, участие сотрудников СГБ для повышения уровня знаний и навыков на курсах в Италии, а также другие вопросы.