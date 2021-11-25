В НАТО считают, что Россия не блефует
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал официальную Москву к деэскалации на российско-украинской границе, отметив, что альянс готов для взаимодействий, передает РИА Новости.
По его словам, «стягивание российских войск к границе с Украиной это не просто блеф».
«Я не могу делать предположения о намерениях России. Но мы видели, что Россия прежде уже применяла силу против своих соседей», – сказал Столтенберг.
Генсек НАТО подчеркнул, что организация готова и впредь оказывать Киеву политическую и практическую поддержку для защиты от агрессии.
Ранее Столтенберг говорил, что наблюдает необычное сосредоточение российских сил у границ с Украиной, включая танки, артиллерию и беспилотники. Он также отмелил, что НАТО посылает Москве сигнал, что любое применение силы против Украины «будет иметь последствия».