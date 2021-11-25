Азербайджанская компания выиграла тендер глобального банка

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Азербайджанская консалтинговая компания EKVITA была объявлена в Узбекистане победителем международного тендера Азиатского банка развития (АБР) по проекту «Разработка и реализация гендерно-эксклюзивных проектов в Центральной и Западной Азии». Как сообщили haqqin.az в компании, тендер проводился посредством портала международных закупок АБР и оценивался в штаб-квартире банка в столице Индонезии Маниле. Компания EKVITA по наивысшему техническому баллу победила среди иностранных компаний из Китая, Индии и Новой Зеландии став, таким образом, первой консалтинговой компанией в Азербайджане, получившей доступ за границу. «EKVITA, которая работает уже 13 лет, обладает собственными человеческими ресурсами и опытом, что позволяет ей осуществлять за рубежом проект, отвечающий требованиям такого крупного учреждения, как Азиатский банк развития», - говорится в заявлении.

Целью данного проекта технической помощи является тесное сотрудничество с крупными государственными учреждениями, учебными заведениями и бизнес-ассоциациями в Узбекистане, оценка для разработки учебных материалов по STEM (наука, технология, инженерия и математика) и TVET (техническое и профессиональное образование и обучение). В рамках проекта будут выявлены вызовы и препятствия, с которыми сталкиваются женщины в Хивинской, Ургенчской и Бухарской областях Узбекистана при поиске работы в области науки, технологий, инженерии и математики, а также в железнодорожном и туристическом секторах. В результате этой оценки EKVITA разработает план обучения и план развития навыков с рекомендациями для всех заинтересованных сторон. При выполнении этой работы EKVITA будет опираться на навыки как международных экспертов, так и азербайджанских и узбекских специалистов.