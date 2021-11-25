Азербайджанская компания выиграла тендер глобального банка
Азербайджанская консалтинговая компания EKVITA была объявлена в Узбекистане победителем международного тендера Азиатского банка развития (АБР) по проекту «Разработка и реализация гендерно-эксклюзивных проектов в Центральной и Западной Азии».
Как сообщили haqqin.az в компании, тендер проводился посредством портала международных закупок АБР и оценивался в штаб-квартире банка в столице Индонезии Маниле. Компания EKVITA по наивысшему техническому баллу победила среди иностранных компаний из Китая, Индии и Новой Зеландии став, таким образом, первой консалтинговой компанией в Азербайджане, получившей доступ за границу.
«EKVITA, которая работает уже 13 лет, обладает собственными человеческими ресурсами и опытом, что позволяет ей осуществлять за рубежом проект, отвечающий требованиям такого крупного учреждения, как Азиатский банк развития», - говорится в заявлении.
Целью данного проекта технической помощи является тесное сотрудничество с крупными государственными учреждениями, учебными заведениями и бизнес-ассоциациями в Узбекистане, оценка для разработки учебных материалов по STEM (наука, технология, инженерия и математика) и TVET (техническое и профессиональное образование и обучение).
В рамках проекта будут выявлены вызовы и препятствия, с которыми сталкиваются женщины в Хивинской, Ургенчской и Бухарской областях Узбекистана при поиске работы в области науки, технологий, инженерии и математики, а также в железнодорожном и туристическом секторах.
В результате этой оценки EKVITA разработает план обучения и план развития навыков с рекомендациями для всех заинтересованных сторон. При выполнении этой работы EKVITA будет опираться на навыки как международных экспертов, так и азербайджанских и узбекских специалистов.
В последние годы EKVITA принимала участие в гендерном равенстве, развитии малого и среднего бизнеса и стартапов, трудовой политике и различных других коммерческих проектах в Центральной Азии, Турции и на Балканах. Мы гордимся тем, что работаем над такими деликатными вопросами, как гендерное равенство и гендерная интеграция, и сделаем все возможное, чтобы данный проект был успешным как для АБР, так и для его бенефициаров.
«Этот успех является частью долгосрочной стратегии развития EKVITA на пути преобразования в региональную консалтинговую компанию. На сегодняшний день EKVITA успешно работает в Азербайджане более 13 лет, создавая рабочие места и внося свой вклад в экономику страны. Благодаря таким проектам, мы надеемся увеличить наш вклад в экономику. Кроме того, наш наивысший технический балл свидетельствует о доверии к нам со стороны АБР», - заявил учредитель и генеральный директор компании EKVITA Ильгар Мехти.
EKVITA предоставляет комплексные юридические, налоговые, финансовые, аудиторские и управленческие консалтинговые услуги. Среди клиентов частного сектора - компании, работающие по всему миру и входящие в список «Fortune 500». Помимо различных государственных проектов, EKVITA также участвовала в реализации масштабных проектов Европейской комиссии, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Исламского банка развития и других международных донорских крупных проектов.
Лидирующая позиция EKVITA признана такими международными рейтинговыми агентствами, как IFRL 1000, Legal 500, Chambers & Partners и соответствующими международными стандартами.