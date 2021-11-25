Новый штамм коронавируса сравнили с Эболой

Глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери сравнил омикрон-штамм коронавируса с Эболой, передает Funke.

По его словам, новый вид COVID-19 может угрожать человечеству в той же степени, что и вирус Эбола.

«Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как дельта, и таким же опасным, как Эбола», — сказал он.