Новый штамм коронавируса сравнили с Эболой
Глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери сравнил омикрон-штамм коронавируса с Эболой, передает Funke.
По его словам, новый вид COVID-19 может угрожать человечеству в той же степени, что и вирус Эбола.
«Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как дельта, и таким же опасным, как Эбола», — сказал он.
Специалист отметил, что точных данных о рисках, которые несет с собой омикрон-мутация, пока нет, но, судя по всему, она распространяется очень быстро.
«Я тоже тогда думал, что это разновидность гриппа. Затем мы решили, что сможем добиться коллективного иммунитета, но потом появился дельта-штамм — крайне заразный", — заявил Монтгомери.
Напомним, что ранее в ЮАР и Ботсване сообщили о появлении нового штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке. Всемирная организация здравоохранения назвала эту разновидность греческой буквой «омикрон».