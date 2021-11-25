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Завершающая часть нашей обстоятельной беседы с министром юстиции была посвящена деятельности судов. Суды, как и все правоохранительные органы, причем в любой стране, вызывают неподдельный интерес всей общественности. Не может все общество целиком остаться довольным деятельностью судов, ибо если чьи-то права защищаются, то права противной стороны, по мнению обделенных, безусловно, поражаются. Это касается объективной стороны проблемы. Но есть и субъективная – переход от советской системы социалистической законности к подлинно правовой и демократической, предусматривающей разделение ветвей власти. И этот переход в Азербайджане оказался довольно болезненным, сопряженным с большими проблемами и порой столкновением интересов государства и граждан. Но я постарался поставить перед министром прямые, неудобные и, в общем-то, злободневные вопросы, на которые ищет ответ подавляющая часть общества. Итак, представляем вашему вниманию третью, заключительную часть беседы с министром юстиции, главой Судебно-правового совета Фикретом Мамедовым.

- Довольно часто в средствах массовой информации критикуют деятельность судов. Накопились проблемы и в системе национального судопроизводства. Что предпринимается для искоренения проблем и негативных явлений в работе судов? - Независимая и эффективная судебная система играет исключительную роль в любом демократическом обществе. Ведь, как известно, без правосудия нет правового государства, ключевым элементом которого как раз и является независимая судебная система. Для Азербайджана, переживавшего на протяжении 70 лет тяготы тоталитаризма, слово «правосудие» обретает еще большее значение. Не случайно, что на заре восстановления нашей независимости общенациональный лидер Гейдар Алиев лично возглавил судебно-правовые реформы и с его благословения приступила к деятельности нынешняя судебная система. Придя к власти в 2003г., президент Ильхам Алиев, учитывая вызовы времени, одним из первых своих решений провозгласил модернизацию и дальнейшие реформы судебной системы. Примечательно, что в Европе и даже в странах старой демократии также актуализировался вопрос совершенствования национальных судебных систем и этой проблеме были посвящены несколько конференций европейских министров юстиции. Кроме того, Европейский суд по правам человека в 2010-2015 годах по этому вопросу созывал пять специальных конференций. Как видим, проявляя неуклонную приверженность демократическим ценностям, наш уважаемый президент упредил здесь старую Европу. Начатые тогда реформы носили комплексный характер, охватив законодательные, институциональные, организационные, кадровые, социальные и практические меры, словом, все аспекты. За короткое время были внесены существенные изменения в закон «О судах и судьях», принят новый закон «О Судебно-правовом совете» и ряд других нормативных актов, в том числе Правила отбора кандидатов в судьи, предусматривающие максимально прозрачные процедуры. Были учреждены две независимые институции: Судебно-правовой совет – орган самоуправления судебной власти, в который вошли представители всех трех ветвей власти с преобладанием в нем судей, и Комитет по отбору судей, которые эффективно функционируют на протяжении более 15 лет. Этому способствовало также постоянное расширение полномочий органа судебного самоуправления и вносимые в законодательство почти ежегодно важные изменения. Число таких прогрессивных поправок, направленных на укрепление судебной независимости, прозрачности и эффективности отправления правосудия, за эти годы достигло почти 60. Если охватывать все осуществленные реформы, темп которых не замедлялся, то, поверьте, наш разговор затянется надолго. Поэтому я постараюсь остановиться на более весомых вехах пройденного пути и основных проблемах. Как известно, судебная система может быть признана эффективной, если прежде всего обеспечена ее реальная независимость, она будет прозрачна и максимально доступна населению, а также станет пользоваться доверием общества, что, полагаю, является главным критерием при оценке судебной системы. Для обеспечения реальной независимости судей законодательно закреплено общепринятое в мировой практике их бессрочное назначение, при этом определен конкретный возрастной лимит для различных инстанций без какой-либо в последующем дискреции на его изменение. Кроме того, с этой же целью даже принят закон, запрещающий снижение зарплаты судей. К сожалению, в условиях мирового экономического кризиса, а также по другим субъективным факторам такие негативные тенденции наблюдались даже в европейских странах. Говоря о доступности следует отметить, что в стране функционирует всего 117 судов, причем треть из них или 36 — это вновь созданные суды, из которых 34 - региональные. Это и вышестоящие апелляционные суды, и административные, и коммерческие, и суды по тяжким, а также воинским преступлениям. Создание каждого из них требовало немалых финансовых затрат и решения целого ряда логистических, организационных, кадровых, социальных и практических вопросов. Здесь хотелось бы выделить являющуюся для нас абсолютно новой административную юстицию, которая функционирует с 2011г. и играет важную роль в защите прав граждан, так как рассматривает дела об их жалобах на государственные органы. Чтобы запустить эти суды были разработаны и приняты важнейшие нормативные акты – Административно-процессуальный кодекс и Закон об административном производстве, изучена международная практика, в том числе почти все судьи прошли стажировку в Турции, которая имеет 150-летнюю историю административной юстиции. Новым важнейшим этапом наших реформ стал указ президента от 03.04.2019 года «Об углублении реформ в судебно-правовой системе», который, охватив все существующие проблемы в этой сфере, стал для нас дорожной картой. В рамках исполнения данного указа в короткие сроки были приняты важные законодательные, институциональные и практические меры, созданы действенные механизмы для формирования единой судебной практики, учреждены новые коммерческие суды, увеличены штаты судей, улучшено материальное обеспечение судов, самих судей и судебных работников, что немаловажно в обеспечении независимости и борьбе с коррупцией. Кроме того, в соответствии с указом были внесены изменения в уголовное законодательство по гуманизации наказаний, что отразилось на судьбе многих осужденных, о чем мы говорили выше. Но хотел бы остановиться на самых свежих законодательных новшествах, вступивших в силу в прошлом месяце. Так, в Гражданско-процессуальный кодекс было внесено беспрецедентное количество - около 350 важных изменений концептуального характера, непосредственно направленных на повышение качества и эффективности отправления правосудия, предотвращение волокиты, обеспечение более быстрого судебного разбирательства, исключение фактов возможного злоупотребления. При этом был расширен круг дел по мелким искам и письменным производствам, уточнены процессуальные сроки и предусмотрены дополнительные механизмы для предотвращения ненужных задержек в судебном разбирательстве и внесены другие изменения. Один только обобщенный перечень этих нововведений показывает их значимость в эффективном судопроизводстве.

- Однако важным аспектом является и обеспечение прозрачности судебной деятельности... - Безусловно. Мы затронули этот вопрос выше, а теперь более подробно раскроем его. Прозрачность судебной деятельности всегда имела решающее значение для завоевания ею доверия общества. В этом направлении было сделано немало, но создание по распоряжению главы государства информационной системы «Электронный суд», а также запущенный еще 10 лет назад Единый электронный портал судебной системы открыли несравненно более широкие перспективы для этого. Прежде всего это возможность аудио- и видеозаписи процессов и проведения их путем видеоконференций, подачи исков в электронном формате, получения всей информации о процессе, в том числе о динамике продвижения дела, ознакомления с материалами дела с помощью электронного кабинета и получение судебных решений в электронном формате, обеспечения электронного документооборота, автоматического распределения дел между судьями, публикации принятых судебных решений и т.д. Кстати, возможность проведения процессов путем видеоконференции приобрела особую значимость в условиях карантина в связи с глобальной пандемией. В настоящее время 77 из 117 действующих в стране судов, то есть две трети, используют систему «электронный суд» и в следующем году планируется охватить все суды республики. В контексте улучшения доступа к правосудию и обеспечения большей прозрачности особо следует отметить создание современной судебной инфраструктуры. В соответствии с поручениями главы государства в столице и регионах уже построены новые здания и комплексы для 35 судов, которые оснащены самыми современными ИКТ, иными словами, являются «высокотехнологичными» (hi-tech) судами. Эти здания, построенные в том числе и в рамках проекта со Всемирным Банком, являются, по сути, полностью инновационными с концептуальной точки зрения. В них созданы все необходимые условия для качественного отправления правосудия и комфорта граждан, при этом исключены любые возможности непроцессуальных отношений сторон с судьями. Только в этом году были сданы в эксплуатацию Сураханский районный суд города Баку, а также Сумгаитский и Масаллинский судебные комплексы. Глава государства, придающий исключительное значение судебной власти, лично участвовал в открытии в том числе и этих судебных зданий и комплексов, на месте ознакомился с проделанной работой и дал соответствующие поручения. Учитывая большой общественный интерес, мы организовали медиатуры и общественные презентации как этих административных зданий, так и осуществляемых реформ. В последнем сданном в эксплуатацию грандиозном Сумгаитском судебном комплексе совместно с профильными комитетами Милли Меджлиса была организована широкая общественная презентация для депутатов, где состоялся откровенный разговор как о достижениях, так и проблемах, в том числе требующих законодательного разрешения. Выше мы коснулись одного из важных способов обеспечения прозрачности - публикации судебных решений, что повышает осведомленность о судебной практике и играет важную роль в выявлении системных недостатков. Хотел бы дополнить, что за год было опубликовано в электронном виде около 250 тысяч судебных решений. И их количество стремительно растет. Вместе с тем, учитывая, что общественное доверие к процессу отправления правосудия является важным компонентом демократии, в судах были определены спикеры-судьи для работы со СМИ, что направлено на укрепление такого доверия, повышение прозрачности и информирование общественности о деятельности судебной системы. Кстати, новоназначенные спикеры уже встретились и познакомились со многими руководителями СМИ и журналистами, а также для них были организованы совместные тренинги и семинары. Следует отметить, что наша информационная система дает возможность электронного мониторинга многих аспектов судебной деятельности и оперативного реагирования на нарушения. По выявленным в результате повседневных мониторингов недостаткам судьям и председателям судов Судебно-правовым советом были направлены почти 130 писем с предупреждением о недопустимости впредь подобных действий. Трое судей, в том числе двое председателей, за повторные нарушения были привлечены к дисциплинарной ответственности.