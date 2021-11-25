New Yorke Times: Пентагон заявил, что Израиль взломал топливную систему Ирана

Израиль осуществил кибератаку на общенациональную топливную систему Ирана в октябре 2021 года. Об этом пишет газета The New Yorke Times со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве США.

Несколько дней спустя связанные с Ираном хакеры взломали израильский сайт знакомств ЛГБТ и опубликовали данные о его пользователях в ходе кибератаки.

Газета отмечает, что эти случаи указывают на новую тенденцию нападения на гражданских лиц в кибервойне между Израилем и Ираном, которые продолжают наносить ущерб гражданскому населению.