New Yorke Times: Пентагон заявил, что Израиль взломал топливную систему Ирана
Израиль осуществил кибератаку на общенациональную топливную систему Ирана в октябре 2021 года. Об этом пишет газета The New Yorke Times со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве США.
Несколько дней спустя связанные с Ираном хакеры взломали израильский сайт знакомств ЛГБТ и опубликовали данные о его пользователях в ходе кибератаки.
Газета отмечает, что эти случаи указывают на новую тенденцию нападения на гражданских лиц в кибервойне между Израилем и Ираном, которые продолжают наносить ущерб гражданскому населению.
Взлом газораспределительной системы Ирана случился 26 октября 2021 года, в результате чего по всей стране были отключены бензоколонки и транслировались цифровые сообщения на таблоидах.
Кибератака привела к остановке работы всех автозаправочных станций в Иране, что вызвало пробки на дорогах, длинные очереди на заправках и другие транспортные проблемы.