Премьер-лига: «Нефтчи» и «Сабах» одержали победы

В первом матче дня «Сабах» обыграл «Кешля» со счетом 2:1. Уже к 12-й минуте команда Мурада Мусаева вела 2:0: на 4-й минуте отличился Амин Сейдиев, а на 12-й – Алексей Исаев. «Кешля» единственный гол забила на 47-й минуте усилиями Садио Тоункары.

«Нефтчи» одолел «Сабаил» - 1:0. Автором гола на 52-й минуте стал Вусал Аскеров.

Таким образом, «Сабах» приблизился к первой четверке, а «Нефтчи» опередил «Зиря» и поднялся на 3-е место. Но у «Зиря» матч в запасе. Завтра команда Рашада Садыхова сыграет в гостях с «Сумгаитом». А завершится тур в понедельник матчем «Габала» - «Карабах».

Турнирное положение

1. «Карабах» - 26 очков (11 матчей)

2. «Габала» - 21 (11)

3. «Нефтчи» - 20 (12)

4. «Зиря» - 19 (11)

5. «Сабах» - 14 (12)

6. «Сумгаит» - 11 (11)

7. «Кешля» - 10 (12)

8. «Сабаил» - 9 (12).