Премьер-лига: «Нефтчи» и «Сабах» одержали победы
Сегодня двумя матчами стартовал 12-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В первом матче дня «Сабах» обыграл «Кешля» со счетом 2:1. Уже к 12-й минуте команда Мурада Мусаева вела 2:0: на 4-й минуте отличился Амин Сейдиев, а на 12-й – Алексей Исаев. «Кешля» единственный гол забила на 47-й минуте усилиями Садио Тоункары.
«Нефтчи» одолел «Сабаил» - 1:0. Автором гола на 52-й минуте стал Вусал Аскеров.
Таким образом, «Сабах» приблизился к первой четверке, а «Нефтчи» опередил «Зиря» и поднялся на 3-е место. Но у «Зиря» матч в запасе. Завтра команда Рашада Садыхова сыграет в гостях с «Сумгаитом». А завершится тур в понедельник матчем «Габала» - «Карабах».
Турнирное положение
1. «Карабах» - 26 очков (11 матчей)
2. «Габала» - 21 (11)
3. «Нефтчи» - 20 (12)
4. «Зиря» - 19 (11)
5. «Сабах» - 14 (12)
6. «Сумгаит» - 11 (11)
7. «Кешля» - 10 (12)
8. «Сабаил» - 9 (12).