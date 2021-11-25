Турция увеличивает товарооборот с Туркменистаном до 5 миллиардов долларов

«Турция выступает за активное сотрудничество с дружественным Туркменистаном». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с туркменским лидером Гурбангулы Бердымухамедовым в Ашхабаде, передает «Анадолу».

По словам Эрдогана, Анкара продолжит активную поддержку статуса нейтралитета Туркменистана.

«Мы также приветствуем признание за братским Туркменистаном статуса наблюдателя в Организации тюркских государств», - сказал президент.

Турецкий лидер сообщил, что в ходе переговоров на высшем уровне в Ашхабаде достигнута договоренность о доведении объема товарооборота двух стран до уровня 5 млрд долларов в год.