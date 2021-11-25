Генсек ООН приветствует встречу Алиева, Путина и Пашиняна в Сочи

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует проведение трехсторонней встречи Азербайджана, России и Армении на высшем уровне. Об этом заявил заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь ООН приветствует трехстороннюю встречу 26 ноября между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, обращает внимание на их совместное заявление. Он с удовлетворением отмечает роль Владимира Путина в содействии продолжению контактов и диалога», - сказал Хак.

По его словам, Гутерриш «воодушевлен возобновлением прямого взаимодействия между Азербайджаном и Арменией на высшем уровне и подтверждением их приверженности полному выполнению трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также принятию шагов, направленных на повышение уровня стабильности в регионе».