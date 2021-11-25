Сахиба Гафарова рассказала в Мадриде об угрозе доверия к политическим системам
Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой находится в Мадриде, где принимает участие в 143-й ассамблее Межпарламентского союза и в учредительном собрании Парламентской сети Движения неприсоединения, которое состоится на полях ассамблеи.
В субботу, 27 ноября, на 143-й ассамблее Межпарламентского союза состоялись дебаты на тему «Современные вызовы демократии: преодоление раскола и построение сообщества».
Председатель Милли Меджлиса в своем выступлении на ассамблее отметила, что переживаемый нами ныне период с его сложными вызовами лег тяжким грузом на глобальное единство и, более того, ряд государств с трудом справляется с проблемами. Пандемия COVID-19 вкупе с ухудшающейся экономической ситуацией осложняют положение еще больше, что в итоге может привести к дальнейшей общественной поляризации и подорвать доверие к политическим системам.
Существует угроза полного стирания тонкой грани между свободой выражения и дезинформацией. Учитывая все обстоятельства, парламентам следует выстраивать свою работу в диверсифицированном ключе.
Спикер Сахиба Гафарова обратила внимание на то, что мировое сообщество оказалось неготовым к трудностям, порожденным пандемией, и что ему потребовалось некоторое время, чтобы собраться и предпринять необходимые шаги с учетом сложившейся обстановки.
«Способствование миру и безопасности является крайне важным средством развития демократии, защиты прав человека и достижения устойчивого развития. Освобождение Азербайджаном 20% своих международно признанных территорий после 30 лет оккупации Арменией позволило нам инициировать широкомасштабные работы по восстановлению этих областей – работы, которые обеспечат возвращение 1 миллиона наших вынужденных переселенцев в родные дома. Подписанное 10 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, Армении и России Трехстороннее заявление положило конец конфликту между Арменией и Азербайджаном», - подчеркнула председатель азербайджанского парламента.
Как отметила С.Гафарова, теперь необходимо начать подготовку мирного договора и процесс делимитации и демаркации границ с взаимным признанием суверенитета и территориальной целостности как принципа. Азербайджан неоднократно давал Армении знать о своей готовности к нормализации отношений и выдвигал ряд предложений на этот счет. Надо надеяться, что последняя по времени встреча руководителей Азербайджана и Армении, проведенная 26 ноября, даст осязаемые результаты и обеспечит как подписание мирного соглашения, так и восстановление коммуникаций в регионе.