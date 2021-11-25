Сахиба Гафарова рассказала в Мадриде об угрозе доверия к политическим системам

Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой находится в Мадриде, где принимает участие в 143-й ассамблее Межпарламентского союза и в учредительном собрании Парламентской сети Движения неприсоединения, которое состоится на полях ассамблеи.

В субботу, 27 ноября, на 143-й ассамблее Межпарламентского союза состоялись дебаты на тему «Современные вызовы демократии: преодоление раскола и построение сообщества».

Председатель Милли Меджлиса в своем выступлении на ассамблее отметила, что переживаемый нами ныне период с его сложными вызовами лег тяжким грузом на глобальное единство и, более того, ряд государств с трудом справляется с проблемами. Пандемия COVID-19 вкупе с ухудшающейся экономической ситуацией осложняют положение еще больше, что в итоге может привести к дальнейшей общественной поляризации и подорвать доверие к политическим системам.