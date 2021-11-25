Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 20:51

Если ставить вопрос - как и в какой форме проявляются интересы России в армяно-азербайджанском урегулировании, то достаточно посмотреть тематику и протокол (очередность) вчерашних встреч в Сочи: задачи урегулирования вписаны в контекст экономического сопряжения в треугольнике Баку - Москва - Ереван. Развязка тупика в прямом (транспортном) и политическом смысле (начало открытого экономического взаимодействия между Азербайджаном и Арменией) представляется Москвой в контексте необходимости расширения/развития общеевразийского партнёрства, в контексте экономического взаимодействия на южных границах российского социально-экономического пространства.

Азербайджан и Армения интегрированы с Россией не по факту обязательств и рамок международных соглашений, а по сути торгово-экономического взаимодействия. Обе диаспоры, азербайджанская и армянская, - наиболее многочисленные и влиятельные в российской экономике (в общей сложности около 2 млн человек, по нижней оценке переписи 2010 года). Обе страны - важнейшие торгово-промышленные партнёры РФ в регионе. Обе страны - и Азербайджан и Армения должны выйти из этого исторического тупика, спровоцированного кризисом распада Советского Союза, чтобы собственными силами - в партнёрстве друг с другом и другими союзниками в СНГ/ЕАЭС преодолевать внешние и внутренние вызовы. Стратегия Путина и Алиева При этом именно в лице Ильхама Алиева Путин нашел собеседника и сотоварища в развитии данной стратегии. Пусть она несколько идеализирована, как любая идея, но имеет огромное количество прикладных экономических измерений, усиливающих политическое единство элит. Отсюда и понятно, что оба лидера - российский и азербайджанский - демонстрировали симфонию единых взглядов. Пытаясь взять в свой круг младшего партнёра из страны, не отошедшей пока от шокового удара военного поражения. Армении нужно время понять, что общий дом находится здесь, в реальных, а не воображаемых границах, в евразийской семье с тюркскими и славянскими братьями, а не на Западе, с трудноприживаемыми на местной почве европейскими конструкциями. Причем заинтересованы в новом раскладе на Южном Кавказе не только Москва и Баку, но и внушительная группа дальних и ближних соседей региона. Это как раз иллюстрируется тем фактом, что первый телефонный разговор после сочинской встречи у Алиева состоялся с Лукашенко.

От того, в каком темпе будут восстанавливаться возвращённые территории, насколько быстро откроются возможности транзита грузов по МТК Север-Юг через Нахчыванский транспортный узел, зависит расширение многосторонней кооперации, увеличение числа возможных контрактов для зарубежных компаний и в конечном итоге общая прибыль всех участников трансрегиональных проектов, обустраиваемых на пересечении границ Азербайджана, Армении, Ирана, Турции, Грузии. Теперь перейдем к сути тех позиций, которые были обозначены в ходе "сверки часов" Алиева и Путина. Социально-экономические отношения России и Азербайджана, по содержанию имеющие интеграционный характер, в основном локализованы в пяти сферах. «Лукойл» потеснил западных гигантов Совместные проекты добычи, транспортировки и переработки в нефтегазовой отрасли. Определяющей в этой сфере взаимодействия стала деятельность "Лукойла" в проектах "Шахдениз" и Баку - Тбилиси - Эрзурум. В октябре текущего года, после покупки у малазийской PETRONAS 15,5%-ной доли участия в проекте "Шахдениз", доля "Лукойла" увеличивается до 25,5%. Чуть ранее, в сентябре этого года, российский концерн подписал соглашение о покупке у BP 25% в геологоразведочном проекте Мелководье Абшеронского архипелага (Shallow Water Absheron Peninsula). Следущий конгломерат в этой сфере представлен совместным трейдинговым предприятием "Роснефти" и SOCAR - кроме координации сделок на внешнем нефтяном рынке, в рамках проекта идут поставки российской нефти на НПЗ "Star" в Турции.

Ещё один перспективный круг - проекты взаимодействия "Газпромбанка" и SOCAR: в рамках строительства заводов SOCAR Polymer, а также модернизации предприятий объединения "Азерхимия". Лимит банка на финансирование проектов компании SOCAR составляет $3 млрд. Учитывая, что перечисленные проекты в углеводородном взаимодействии наиболее финансово ёмкие, к ним, соответственно, приковано большее внимание крупного капитала. Российские инвестиции Кроме общего объема российских накопленных инвестиций в Азербайджан - $4,5 млрд, есть и постоянно пополняемая часть. Она формируется потоком взаимных инвестиций на уровне малого и среднего бизнеса, обычно отражаемым статистикой ЦБ России. Ежегодно в 2010-е годы в Россию из Азербайджана переводится частных инвестиций и денежных переводов в диапазоне $150 млн -$200 млн, из России в Азербайджан - $900 млн - $1,200 млрд (в разные годы от 1,5% до 2% ВВП Азербайджана). И торговля нас сближает Основной интерес здесь представляет объем и ассортимент агропромышленного импорта в РФ, а также номенклатура машиностроительного экспорта из РФ в Азербайджан (наиболее показательный пример - поставки различной продукции корпораций "Уралвагонзавод", "Россельмаша" и других подобных предприятий). Расширяются поставки в Азербайджан российского зерна и продовольственных товаров.

В Азербайджане работают около 900 совместных компаний с российскими юрлицами. В 2021 году Министерством промышленности и торговли РФ был утвержден Страновой план действий по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Азербайджаном. Утвержденный показатель плана - по итогам 2024 года увеличить товарооборот двух стран на 40% относительно 2019 года (то есть выйти на уровень свыше $4 млрд). В данном случае, это прямым образом коррелируется с прогнозным планом удвоения азербайджанского экспорта к 2024 году, утвержденным Минэкономики Азербайджана. Совместные промышленные проекты, логистика и транспорт Учитывая глобальную экономическую конъюнктуру и долгосрочные политические тренды, не трудно предположить, что кооперация на уровне промышленной (не-нефтянной) экономики и транспорта между Россией и Азербайджаном будет заметно усиливаться в предстоящие годы. Таким образом, эта сфера в контексте двусторонних отношений требует отдельного анализа. Вкратце отметим, что рост транзитного потока через российско-азербайджанские транспортные узлы меридианного и широтного направлений, зависит не только от развития магистральной инфраструктуры, но и от взаимодействия предприятий в промышленных парках и СЭЗ двух стран. Большую роль в этом играют бизнес-миссии, организуемые Торговыми представительствами двух стран. Накануне встречи Путина и Алиева, представители 30 крупнейших российских компаний провели 160 деловых встреч с азербайджанскими партнёрами и коллегами. Состоялись встречи на уровне министерств здравоохранения, цифрового развития и транспорта, энергетики, экономики, сельского хозяйства, Азербайджанских железных дорог, мэрии Баку, других структур. Бизнес и чиновники обсуждали громадный спектр проектов: от развития службы санитарной авиации на базе вертолётной техники и поставок аэронавигационного оборудования в новые аэропорты, до планов по модернизации автобусного парка. Обсуждали расширение ассортимента и увеличение объемов поставок минеральных удобрений и сельскохозяйственной техники для местных аграриев. Тема создания железнодорожного "Агроэкспресса" по ускоренной доставке партий сельхо товаров до крупнейших складских терминалов на территории России, так же одна из перспективных задач. Координация Академий наук Один из ключевых показателей сотрудничества в сфере образования - численность азербайджанских студентов в российских вузах (около 15 тысяч), и численность русскоязычных школ в Азербайджане (порядка 34% учащихся общеобразовательных школ). Новым шагом взаимодействия, становится координация Академий Наук двух стран.