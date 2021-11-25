В крупных городах Австрии десятки тысяч людей вышли на уличные протесты против ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса и обязательной вакцинацией, сообщает ТАСС.

По данным австрийской полиции, по всей Австрии в субботу, 27 ноября, протестовали почти 40 тысяч человек. Больше всего демонстрантов вышли на улицу в городе Грасс. Акции протеста в этом городе стали одной из крупнейших демонстраций со времен Второй мировой войны. В небольшом Санкт-Пельтене с населением в 50 тысяч человек на улицы вышли около 3 тысяч человек, полиции пришлось вмешаться и начать задержания протестующих.

Протесты начались в Австрии после того, как власти страны ввели общенациональный локдаун с 22 ноября и пообещали начать обязательную прививочную кампанию для всех граждан страны с 1 февраля 2022 года.