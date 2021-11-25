Гостиницы в Шахдаге работают в убыток

За девять месяцев 2021 года, после устранения части негативных последствий пандемии коронавируса COVID-19, улучшились финансово-хозяйственные показатели гостиниц и предприятий гостиничного типа. Однако в курортном комплексе летне-зимнего туризма «Шахдаг» ситуация за этот период еще более ухудшилось, сообщает «Туран» со ссылкой на Госкомитет по статистике.

По данным статистического ведомства, за январь-сентябрь этого года численность постояльцев гостиниц увеличилась по сравнению с тем же периодом 2020 года на 59,4%, доходы по услугам - на 62,3%. За этот период в Гусарском районе, где расположен туристический центр «Шахдаг», гостиницы посетили 30,2 тыс. человек (-8,8%). Хотя число ночевок (55,5 тыс. человек-ночь) за этот период выросло на 3,9%, доходы (6,3 млн манатов) сократились на 22,2%. При этом расходы гостиниц в Гусарском районе достигали 11 млн манатов. Государство продолжает покрывать убытки государственного туристического центра «Шахдаг» за счет средств государственного бюджета.

ИА «Туран» не удалось получить комментарий в ЗАО “Şahdağ Turizm Mərkəzi” о причинах, вызвавших ухудшение финансового положения государственного туристического комплекса. Компания скрывает финансовую отчетность за 2020 год. По результатам 2019 года ее убытки превысили 20 млн манатов при доходах на ту же сумму.