Новый штамм коронавируса передается между полностью вакцинированными людьми

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый омикрон-штамм коронавируса способен передаваться между полностью вакцинированными людьми. Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции в связи с обнаружением южноафриканского штамма.

Премьер заявил, что Великобритания вводит обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих на остров.

«Великобритания ввела обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих в страну и самоизоляцию до получения результата», - сказал он.



Напомним, что ранее в Великобритании выявили два случая инфицирования омикрон-штаммом коронавируса. Инфицированные прибыли из ЮАР.