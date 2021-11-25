Зеленский обещает рассмотреть запрет на въезд российских граждан в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете или ограничении въезда на территорию Украины для граждан России, передает «Украинская правда».

Глава украинского государства заявил, что введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности, с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений.

Также издание отмечает, что Зеленский направил петицию премьеру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову и попросил проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину граждан России согласно потребностям обеспечения безопасности Украины и защиты национальных интересов.

Отметим, что ранее электронная петиция с просьбой запретить или ограничить въезд на территорию Украины граждан России на сайте президента собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.