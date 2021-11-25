«Я не хочу возвращаться по этому маршруту назад. Было плохо, было много дождя и снега» , - сказал 11-летний Малак Хасан, семья которого пыталась перебраться через границу Беларуси в ЕС.

Самолеты приземлились в Эрбиле, столице автономного курдского региона Ирака, рано утром. На борту находились около 600 иракцев, в основном курдов, сообщили в местном правительстве Курдистана, это же подтвердили и официальные лица в аэропорту Эрбиля. Многие пассажиры сказали, что вернулись домой, вздохнув здесь с облегчением. Об этом сообщило агентство Reuters.

Два авиарейса доставили сотни иракцев, которые стремились въехать в Европейский союз, обратно в Ирак из Беларуси в пятницу, поскольку все больше мигрантов начинают терять надежду на благополучное попадание в процветающий блок европейских государств, в частности в Германию.

Ават Кадер из Курдистана сказал, что видел, как избивали мигрантов, когда он разбивал лагерь возле белорусско-литовской границы, и что он больше не будет пытаться совершить такую рискованную поездку.

«Нам пришлось заплатить много денег даже за то, чтобы вернуться в Минск от границы», - сказал он.

Иракцы, бежавшие в поисках лучших экономических возможностей и, в некоторых случаях, обретения политического убежища, начали возвращаться в свою страну, после того как еще неделю назад они не смогли попасть в ЕС по маршруту, который, как обещали им контрабандисты, сработает.

Как не раз сообщал haqqin.az, Евросоюз постоянно обвиняет Минск в создании кризиса как части «гибридной атаки» на блок: в раздаче белорусских виз на Ближнем Востоке, переброске мигрантов в свою страну и подталкивании их к нелегальному пересечению границы. Беларусь, в свою очередь, отрицает разжигание миграционного кризиса на границе со странами ЕС — Польшей, Литвой и Латвией.

В другой части континента, в проливе Ла-Манш, в последнее время участились инциденты с беженцами. И иногда они кончаются печально. Так, в результате недавней попытки нелегалов - переплыть пролив из Франции в Великобританию в среду 27 мигрантов погибли, пытаясь пересечь водную стихию. Надувная шлюпка сдулась, и они пошли ко дну.

Этот случай все еще является отголоском миграционного кризиса 2015 года, когда тысячи людей, спасаясь от войны с Ближнего Востока, утонули на лодках, направлявшихся в Европу.

После поражения "Исламского государства" в 2017 году Ирак больше не находится в состоянии войны, но отсутствие возможностей и основных услуг, а также политическая система, которую большинство иракцев называют коррумпированной и кумовской, означают, что обычные люди не видят шансов на достойную жизнь дома. Они видят выход в бегстве из своей страны в более благополучные государства. В частности в Евросоюз.

Возвращаясь к проблеме нелегалов в Ла-Манше, отметим, что только что Франция отменила переговоры с Великобританией на высоком уровне. Это было сделано в знак протеста против письма Бориса Джонсона о кризисе с мигрантами. Министр внутренних дел страны Джеральд Дарманен заявил, что отменил переговоры с министром внутренних дел Туманного Альбиона Прити Патель. Министерство внутренних дел ранее сообщило, что официальные лица прибудут в Париж в пятницу для переговоров, а Прити Патель в воскресенье отправится в Кале для переговоров с Дж. Дарманеном и его коллегами из Бельгии, Нидерландов и Германии.