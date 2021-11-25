Экс-президент Украины Виктор Янукович намерен вновь побороться за президентское кресло. Он подал иск в Окружной суд Киева с требованием признать незаконным решение Верховной Рады о его «самоустранении». Об этом сообщил пресс-секретарь бывшего главы государства Юрий Кирасир, передает Lenta.ru.

«Четвертый президент намерен оспорить законность принятия парламентом постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства. Это антиконституционное решение, принятое некоторыми депутатами в эйфории уверенности в своей безнаказанности, а другими — в страхе перед оголтелыми вооруженными радикалами», — написал Кирасир в Facebook.