«Я рассмотрю все варианты, в том числе наличие так называемой способности наносить удары по базам противника, чтобы добиться необходимого усиления оборонительной мощи», - сказал Ф. Кисида в обращении к сотням воинов Сухопутных сил самообороны в касках и одетых в униформу оливкового цвета. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Ф. Кисида сказал, что ситуация с безопасностью вокруг Японии быстро меняется и что «реальность еще более суровая, чем когда-либо», так как Северная Корея продолжает проводить испытания баллистических ракет, наращивая свой потенциал, а Китай наращивает военную мощь и ведет все более активную деятельность в регионе.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время своего первого смотра войск в субботу подтвердил свое обещание рассмотреть «все варианты», включая получение возможности нанесения ударов по базам противника, и пообещал создать более мощные силы самообороны для защиты страны на фоне растущих угроз со стороны Китая и других стран.

Фумио Кисида, вступивший в должность в октябре, впервые выступил в качестве главнокомандующего на субботней поверке войск Сил самообороны, проводившейся на главной армейской базе Кэмп Асака к северу от Токио. По данным Минобороны, для проверки здесь построились около 800 военнослужащих.

Во время смотра премьер в ипостаси главнокомандующего проследовал мимо построившихся военных стоя в джипе, обошел строй солдат, выступил перед ними с речью, а также уже переодетый в военную униформу и в каске побывал на борту танка Type 10 и сидя в башне слушал пояснения профессионального танкиста.

«Условия безопасности вокруг Японии стремительно меняются с беспрецедентной скоростью. То, что раньше происходило только в научно-фантастических романах, сегодня стало реальностью», - сказал Кисида. Он также сообщил, что его правительство проведет «спокойные и реалистичные» обсуждения, чтобы определить, что необходимо для защиты жизни людей, и добиться понимания населения.

Возможность обладания так называемой ударной способностью для нанесения ответа по вражеским базам уже вызвала разногласия, поскольку противники заявляют, что это нарушает Конституцию Японии, запрещающую воевать. Однако Кисида сменил свою «голубиную» позицию на более агрессивную, «ястребиную», очевидно, чтобы угодить влиятельным лидерам в своей правящей партии, включая бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, и укрепить свою власть.

Теперь он выступает за увеличение японского военного потенциала и расходов. В пятницу кабинет Кисиды утвердил запрос на 770 миллиардов иен (6,8 миллиарда долларов) о выделении дополнительного оборонного бюджета до марта будущего года для ускорения закупки ракет, противолодочных ракет и другого оружия на фоне растущей обеспокоенности по поводу эскалации военных действий Китая, России и Северной Кореи.

Запрос, все еще ожидающий утверждения парламентом, является рекордом для дополнительного оборонного бюджета и доведет военные расходы Японии на текущий год до нового максимума - более 6,1 триллиона иен (53,2 миллиарда долларов), что на 15 процентов больше по сравнению с 5,31 триллиона иен в прошлом году.

Объединенный бюджет на 2021 год составит чуть более 1 процента ВВП Японии, но только при сохранении существующих рамок финансирования.

Премьер Кисида заявил, что готов удвоить военные расходы Японии, чтобы справиться с ухудшающейся обстановкой в области безопасности. Критики его позиции также говорят, что Япония как самая быстро стареющая страна в мире с сокращающимся населением должна выделять больше денег на здравоохранение и другие услуги.