В столице Испании Мадриде около 150 тысяч человек, в первую очередь полицейских, вышли на акцию протеста против изменений, которые планируется внести в закон о гражданской безопасности, сообщает Euronews.

Правоохранители уверены, что нельзя отменять запрет на публикацию изображений сотрудников полиции, введенный законом 2015 года.

Акция началась на центральной площади столицы. Вслед за этим собравшиеся устроили шествие до штаб-квартиры МВД Испании.