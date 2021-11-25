И в Мадриде протесты на улицы вышли 150 тысяч человек
В столице Испании Мадриде около 150 тысяч человек, в первую очередь полицейских, вышли на акцию протеста против изменений, которые планируется внести в закон о гражданской безопасности, сообщает Euronews.
Правоохранители уверены, что нельзя отменять запрет на публикацию изображений сотрудников полиции, введенный законом 2015 года.
Акция началась на центральной площади столицы. Вслед за этим собравшиеся устроили шествие до штаб-квартиры МВД Испании.
К митингу присоединились и представители оппозиционных партий, которые выступают в поддержку сотрудников правоохранительных органов.
Закон о гражданской безопасности был одобрен в 2015 году благодаря правившей тогда консервативной Народной партии. Теперь левые политические силы, входящие в состав коалиционного правительства Испании, планируют модифицировать закон.