Двадцать семь российских дипломатов покинут США. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

«Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда», — сказал дипломат.

Он отметил, что у супруг дипломатов отбирают аккредитацию, детям не дают визы, и назвал это «политикой по разъединению семей».