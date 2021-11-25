Российские дипломаты покидают США Посол назвал это "русофобией"
Двадцать семь российских дипломатов покинут США. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.
«Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда», — сказал дипломат.
Он отметил, что у супруг дипломатов отбирают аккредитацию, детям не дают визы, и назвал это «политикой по разъединению семей».
«Нет никакого перероста количества контактов в качественные показатели. В действительности нас по-прежнему воспринимают противниками. Атмосфера отравлена русофобией", — сказал Антонов.
Он назвал подход Штатов к отношениям с Россией односторонним, поскольку Вашингтон обсуждает с Москвой только те вопросы, которые представляют для него интерес.