Израиль закрывает границы для иностранцев?

Аэропорт Бен-Гурион на две недели закроют для въезда иностранцев. Об этой мере договорились премьер-министр Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц, передает телеканал КАН.

Речь идет о закрытии страны минимум на две недели, и есть очень большая вероятность, что этот срок будет продлен.

«Въезд иностранцев по любым основания в Израиль запрещен с этого момента. У кого нет израильского паспорта - туристы, не туристы, бизнесмены - не смогут въехать», - утверждает СМИ.

Также принято решение об обязательном трехдневном карантине для прибывающих из-за границы граждан страны, в том числе и вакцинированных.