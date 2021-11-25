Саакашвили здоров и готовится к суду

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили удовлетворительное, он готовится к суду. Об этом грузинским СМИ сообщила врач бывшего президента Нино Гогоришвили.

«Состояние больного на сегодняшний день удовлетворительное. Есть небольшая слабость. Лабораторные исследования в пределах нормы. Саакашвили ест по полному меню, которое составляется по согласию эндокринолога. Он восстанавливает свои силы и физически активен», - сказала Гогоришвили.

На вопрос, готов ли Саакашвили присутствовать лично на суде 29 ноября, врач ответила: «Я думаю, что готов».