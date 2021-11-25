Талибы просят помощи у Турции

Заместитель премьер-министра временного правительства талибов в Афганистане Мевлеви Абдул Кебир сказал, что Афганистан нуждается в помощи Турции, передает TRT Haber.

Об этом он заявил во время встречи с послом Турции в Кабуле Джихадом Эргинаем.

В ходе встречи замминистра попросил Турцию об инвестициях в экономику Афганистана и заметил, что «дружба между двумя странами существует много лет».