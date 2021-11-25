Талибы просят помощи у Турции
Заместитель премьер-министра временного правительства талибов в Афганистане Мевлеви Абдул Кебир сказал, что Афганистан нуждается в помощи Турции, передает TRT Haber.
Об этом он заявил во время встречи с послом Турции в Кабуле Джихадом Эргинаем.
В ходе встречи замминистра попросил Турцию об инвестициях в экономику Афганистана и заметил, что «дружба между двумя странами существует много лет».
Он также добавил, что женщины уже начали работать во многих сферах в Афганистане, а к образованию девочки вернуться в 2022 году.
Посол Турции, в свою очередь, заявил, что страна оказывает помощь нуждающимся семьям и беженцам из Афганистана через Комитет Красного Полумесяца Турции и посредством других НПО.
По его словам, турецкие бизнесмены готовы инвестировать в Афганистан, и в ближайшие недели некоторые из них приедут в Кабул.