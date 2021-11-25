Несколько недель назад haqqin.az писал о произволе, с которым столкнулись жильцы дома № 39, расположенного на пересечении улиц Карабахской, Т.Шихалиева и А.Ализаде в Наримановском районе Баку.

В апреле этого года территория в 1,23 гектара с расположенными на ней несколькими домами была передана в аренду компании East Residence, с тем чтобы она договорилась с жильцами о добровольном переселении. В этом случае старые дома были бы снесены, а на их месте East Residence обязалась построить современное многоэтажное жилое здание.

Но компания пошла другим путем: сообщив жильцам одного из домов, что здание находится в аварийном состоянии, East Residence, не получив согласия жильцов, начала его сносить. При этом никаких обоснований аварийности здания они не привели.

Жалобы жильцов помогли временно приостановить незаконный слом дома. В результате в нем остались жить одиннадцать семей, которые требуют от компании East Residence выплаты компенсаций.