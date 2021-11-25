Строительная компания в Баку перешла в наступление. Жильцы в осадном положении наше поле зрения
Несколько недель назад haqqin.az писал о произволе, с которым столкнулись жильцы дома № 39, расположенного на пересечении улиц Карабахской, Т.Шихалиева и А.Ализаде в Наримановском районе Баку.
В апреле этого года территория в 1,23 гектара с расположенными на ней несколькими домами была передана в аренду компании East Residence, с тем чтобы она договорилась с жильцами о добровольном переселении. В этом случае старые дома были бы снесены, а на их месте East Residence обязалась построить современное многоэтажное жилое здание.
Но компания пошла другим путем: сообщив жильцам одного из домов, что здание находится в аварийном состоянии, East Residence, не получив согласия жильцов, начала его сносить. При этом никаких обоснований аварийности здания они не привели.
Жалобы жильцов помогли временно приостановить незаконный слом дома. В результате в нем остались жить одиннадцать семей, которые требуют от компании East Residence выплаты компенсаций.
Но как сообщили корреспонденту haqqin.az возмущенные жильцы дома, несколько дней назад строительная компания вновь перешла в атаку, начав разрушать в доме очередную квартиру. Особенность этого здания сталинской постройки такова, что квартиры в нем имеют общие линии коммуникаций, вследствие чего разрушения в одной из квартир неминуемо сказываются на состоянии соседних.
Жильцы здания вызвали полицию, которая не только не предприняла никаких действий, чтобы остановить произвол строительной компании, но и вместе с представителями Исполнительной власти района пыталась уговорить жильцов согласиться с условиями компании и переселиться. Более того, несговорчивым жильцам позвонили в 11 часов вечера и вызвали в полицию, требуя от каждого написать, на каком основании он препятствует деятельности строительной компании.
Жильцы дома также сообщили haqqin.az, что еще до появления полиции представители East Residence успели полностью разрушить опорную стену, отделявшую дома.
Проживающие в доме обвиняют в произволе представителей строительной компании East Residence, фактически выживающих их из собственных квартир и создающих невыносимые условия жизни. Они обратились с жалобой к руководству страны, а также в соответствующие госструктуры. Граждане заявляют, что не поддадутся на шантаж и не покинут свои квартиры.
Они также требуют уважительного отношения к своим правам строительной компании, поскольку уверены, что закон полностью на их стороне.