Скандальное строительство больницы олигархом Мехраджем Бабаевым: чиновник арестован за взятку наше поле зрения
В российском городе Нижневартовск за получение взятки в размере 35 миллионов рублей арестован директор регионального филиала государственной компании «Управление капитального строительства» Александр Макариков.
Об этом со ссылкой на газету «Коммерсант» сообщает haqqin.az.
У читателей haqqin.az может возникнуть понятный вопрос, зачем нам информация об аресте российского чиновника, если мы перестали реагировать даже на новости об азербайджанских взяточниках.
Тем не менее арест в Нижневартовске содержит важный нюанс: Александр Макариков получил более полумиллиона долларов в качестве взятки за проект строительства больницы, подрядчиком которого является компания азербайджанского строительного магната и бизнесмена Мехраджа Бабаева.
«В настоящее время следствие принимает меры по выявлению других эпизодов противоправной деятельности Александра Макарикова и других», - говорится в сообщении.
Дело расследует региональное управление Следственного комитета России.
Проект, за который Макариков получил огромную взятку, связан со строительством в Нижневартовске государственной больницы на 1.100 коек, которое длится… одиннадцать лет. Подрядчиками строительства являются компании «Verso Monolit» Мехраджа Бабаева и «Monolitstroy», которая входит в «Monolit Holding», возглавляемый другим нашим соотечественником, Разимом Аббасовым.
«Управление капитального строительства» находится в непосредственном ведении Управления делами Администрации президента России, а директор регионального филиала ведомства Александр Макариков курировал строительство этой больницы, которую президент РФ Владимир Путин объявил в свое время одним из проектов национальной важности.
Несколько недель назад губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, посетив строительную площадку, сообщила, что объем работ на объекте выполнен только на 76 процентов, вследствие чего больница в этом году в эксплуатацию сдана не будет.
21 октября 2021 года в прессе появилась информация о том, что ФСБ России приступила к проверкам Нижневартовской центральной районной больницы, стоимость строительства которой по сравнению с изначально заявленной ценой увеличилась в семь раз и составляет на данный момент 2,34 миллиарда рублей.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил ZNAK.com, что сотрудники ФСБ получили дополнительную оперативную информация о создании во время строительства объекта криминальных финансовых схем и проводят на месте соответствующие проверки.
Любопытно, что начало проверки совпало с днем рождения губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой.
Одновременно выяснилось, что несколько недель назад пермская производственная компания «Китмаркет» направила официальное предупреждение о своем намерении обратиться в арбитражный суд с требованием признать ООО «Версо-Монолит» банкротом.
Управление «Дирекции по эксплуатации служебных зданий», находящееся в ведении Управления госимущества Югры, также утверждает, что компания Мехраджа Бабаева утратила платежеспособность и может подать заявление о банкротстве.
11 октября в Арбитражном суде области состоялось очередное слушание по иску Сбербанка против ООО «Версо-Монолит» о погашении кредита. Отметим, что «Версо-Монолит» входит в состав Verso-Holding, принадлежащего Мехраджу Бабаеву.
В свою очередь, «Монолитстрой» входит в состав подразделения «Монолит-холдинг», против которого кредиторы также выдвинули иск на 339 миллионов рублей только за последний год. Председателем правления холдинга «Монолит-холдинг» является Разим Магеррамович Аббасов, его заместителем – сын Аббасова, Кязим.
Поскольку холдинг Аббасова также приостановил строительство ряда объектов в Красноярском крае, не исключено, что и к «Монолитстрою» будет предъявлен иск в связи с банкротством.
Отметим, что имя Мехраджа Бабаева фигурирует и в Баку в деле по строительству домов для журналистов. Подрядчиком строительства этих зданий было ООО «Портос», принадлежащее членам семьи Али Гасанова, однако тот доверил строительные работы Мехраджу Бабаеву.
По данным следствия, при строительстве двух зданий было присвоено около 18 миллионов манатов. В настоящее время по этому делу идет судебное разбирательство, на скамье подсудимых находятся бывший директор Фонда государственной поддержки СМИ Вугар Сафарли и другие.