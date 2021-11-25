Фархад Мамедов, отдел информации 00:32

В российском городе Нижневартовск за получение взятки в размере 35 миллионов рублей арестован директор регионального филиала государственной компании «Управление капитального строительства» Александр Макариков. Об этом со ссылкой на газету «Коммерсант» сообщает haqqin.az. У читателей haqqin.az может возникнуть понятный вопрос, зачем нам информация об аресте российского чиновника, если мы перестали реагировать даже на новости об азербайджанских взяточниках.

Тем не менее арест в Нижневартовске содержит важный нюанс: Александр Макариков получил более полумиллиона долларов в качестве взятки за проект строительства больницы, подрядчиком которого является компания азербайджанского строительного магната и бизнесмена Мехраджа Бабаева. «В настоящее время следствие принимает меры по выявлению других эпизодов противоправной деятельности Александра Макарикова и других», - говорится в сообщении. Дело расследует региональное управление Следственного комитета России. Проект, за который Макариков получил огромную взятку, связан со строительством в Нижневартовске государственной больницы на 1.100 коек, которое длится… одиннадцать лет. Подрядчиками строительства являются компании «Verso Monolit» Мехраджа Бабаева и «Monolitstroy», которая входит в «Monolit Holding», возглавляемый другим нашим соотечественником, Разимом Аббасовым. «Управление капитального строительства» находится в непосредственном ведении Управления делами Администрации президента России, а директор регионального филиала ведомства Александр Макариков курировал строительство этой больницы, которую президент РФ Владимир Путин объявил в свое время одним из проектов национальной важности.

Несколько недель назад губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, посетив строительную площадку, сообщила, что объем работ на объекте выполнен только на 76 процентов, вследствие чего больница в этом году в эксплуатацию сдана не будет. 21 октября 2021 года в прессе появилась информация о том, что ФСБ России приступила к проверкам Нижневартовской центральной районной больницы, стоимость строительства которой по сравнению с изначально заявленной ценой увеличилась в семь раз и составляет на данный момент 2,34 миллиарда рублей. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил ZNAK.com, что сотрудники ФСБ получили дополнительную оперативную информация о создании во время строительства объекта криминальных финансовых схем и проводят на месте соответствующие проверки.

Любопытно, что начало проверки совпало с днем рождения губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой. Одновременно выяснилось, что несколько недель назад пермская производственная компания «Китмаркет» направила официальное предупреждение о своем намерении обратиться в арбитражный суд с требованием признать ООО «Версо-Монолит» банкротом. Управление «Дирекции по эксплуатации служебных зданий», находящееся в ведении Управления госимущества Югры, также утверждает, что компания Мехраджа Бабаева утратила платежеспособность и может подать заявление о банкротстве.