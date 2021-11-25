Итальянские ученые представили первую в мире «фотографию» шиповидного белка нового штамма коронавируса «омикрон», передает РИА Новости.

На изображении представлены белки двух штаммов, красным отмечены наиболее изменившиеся области. Если у дельты-штамма коронавируса число мутировавших аминокислотных остатков находилось на отметке 18, то в новом варианте их насчитывается 43.

«Ясно видно, что вариант «омикрон» имеет гораздо больше мутаций, чем вариант «дельта». Они сконцентрированы прежде всего в области белка, которая взаимодействует с клетками человека», - сказали ученые.