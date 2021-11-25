Госкомитет заключил контракт с подставной компанией

Компания "Best Dreams 2019" окажет услуги по организации мероприятий с участием 50 человек в городах Баку, Шеки, Евлах, Ленкорань и Гянджа, райцентрах Масаллы, Шемаха, Сальян, Барда, Губа и Джалилабад. Услуги состоят в аренде помещений, предоставлении участникам канцелярских товаров (папки, ручки и тетради для заметок), организации перерывов на чай (дважды), обеда, а также раздвижного стенда. Для этого компания получит от государства 52 680 манатов (около 31 тысячи долларов).

Государственный комитет по работе с религиозными организациями Азербайджана 24 ноября подписал договор на предоставление работ и услуг, требуемых в рамках просветительской и пропагандистской деятельности до конца 2021 года. Как сообщает «Туран», предварительный анализ результатов тендера показывает, что конкурсная комиссия выбрала победителем фиктивную компанию.

Агентству «Туран» не удалось получить у полномочных лиц Госкомитета по работе с религиозными организациями комментарий по данному договору. Как правило, в подобных случаях госстуктуры заверяют, что они не вмешиваются в конкурсную процедуру, которая проводится в электронном формате.

ООО “Best Dreams 2019” (ИНН: 1603769491) учреждено в августе 2019 года в Баку с капиталом 10 манатов. Об учредителях компании ничего не известно. Директором компании является проживающий в Баку 46-летний вынужденный переселенец Асиф Джаббаров. За день до регистрации ООО “Best Dreams 2019” по тому же адресу (Баку, ул. Р.Багирова, 33) учреждено под его началом еще 4 компании. Две из них (ООО “Dalğa 2019” и ООО “Gallery Plus Ltd”) заключили в 2020-2021 годах с шестью государственными учреждениями договора на поставку различных товаров на общую сумму 115,8 тыс. манатов. Среди них – Азербайджанский институт теологии.

По данным Государственной налоговой службы при Минэкономики, три из пяти руководимых Асифом Джаббаровым компаний (ООО “Dalğa 2019”, ООО “Arko Plus” и “Natura Life”) имеют задолженность перед государственным бюджетом по налогам и прочим обязательным выплатам на общую сумму 21 тыс. манатов. Этого достаточно, чтобы наложить в судебном порядке запрет на выезд из страны законного представителя этих компаний и включить его в группу риска налогоплательщиков.

Компании Асифа Джаббарова не имеют сертификатов соответствия товаров госстандартам, не являются производителями, дилерами или импортерами товаров, офиса в каком либо значимом месте. О деятельности этих компаний, кроме поставки товаров государственным организациям, публичной информации нет.