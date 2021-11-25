Джейхун Наджафов, собкор 01:31

Проблема СМС-спамов и рекламных рассылок на мессенджеры становится с каждым днем все более актуальной. Мобильные телефоны абонентов захлестывает поток бесконечных и подчас абсолютно бессмысленных сообщений о новых банковских кредитах, услугах стоматологов, сомнительных выигрышах в лотереях, бесплатных эпиляциях, скидках на товары и множество другой рекламной продукции. Еще в 2014 году этот вопрос был вынесен на пленарное заседание Милли Меджлиса, и после того как депутаты посчитали рекламные рассылки вторжением в частную жизнь и нарушением потребительских прав, кривая атак СМС-спамов на наши телефоны резко пошла на убыль.

В настоящее время, когда рекламные сообщения в основном идут на «мобильники» посредством популярных мессенджеров и, в частности, на whatsapp и телеграм, у абонентов мобильных операторов возникает естественный вопрос: откуда рекламщики знают номера их телефонов. Как оказалось, существует целая система, позволяющая завладеть данными о номерах телефонов, чтобы затем осуществить по ним массовую спам-рассылку. «Проблема, при которой абонентам помимо их желания из разных источников поступают сообщения рекламного характера, существует во всем мире, в том числе и в Азербайджане, - сказал haqqin.az эксперт в сфере İT Осман Гюндуз. – Есть много способов заполучить номера мобильных телефонов и электронной почты. К примеру, у каждого оператора мобильной связи есть свой контент-провайдер, который может передать третьей стороне личные данные абонентов для отправки СМС-спамов или сообщений на мессенджеры, хотя он и знает, что это грубое нарушение Закона о праве на защиту личных данных, Закона о рекламе и Закона о телекоммуникациях. Кроме того, номера мобильных телефонов можно заполучить через социальные сети и различные интернет-сервисы. Также существуют услуги, к примеру, при страховании автомобиля, покупке в кредит и др., для пользования которыми вас просят назвать свой номер телефона. Часто бывает так, что человек застраховал свою машину в компании «Х», а спустя некоторое время ему уже звонят из компании «Y» со своим предложением услуг...» Из сказанного однозначно следует, что личные данные граждан – это востребованный и высоколиквидный продукт, который профильные компании передают или, чаще всего, продают друг другу. И коль скоро идет открытая торговля личными данными граждан, которые должны быть надёжно защищены, назрела реальная необходимость усовершенствовать Закон о защите личных данных граждан. Тем более что, по мнению эксперта, способов получить дискретные, по сути, сведения о номерах мобильных телефонов с каждым днем становится все больше. Сегодня, например, при розыгрыше лотереи в супермаркетах у покупателей требуют написать на лотерейном билете номера их мобильных телефонов, якобы, чтобы оповестить о выигрыше. В итоге выигрывают несколько человек, а базы данных предприимчивых дельцов пополняются десятками, а то и сотнями тысяч личных телефонных номеров и адресами электронной почты.