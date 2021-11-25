В Баку идет торговля личными данными людей комментарий Azercell
Проблема СМС-спамов и рекламных рассылок на мессенджеры становится с каждым днем все более актуальной. Мобильные телефоны абонентов захлестывает поток бесконечных и подчас абсолютно бессмысленных сообщений о новых банковских кредитах, услугах стоматологов, сомнительных выигрышах в лотереях, бесплатных эпиляциях, скидках на товары и множество другой рекламной продукции.
Еще в 2014 году этот вопрос был вынесен на пленарное заседание Милли Меджлиса, и после того как депутаты посчитали рекламные рассылки вторжением в частную жизнь и нарушением потребительских прав, кривая атак СМС-спамов на наши телефоны резко пошла на убыль.
В настоящее время, когда рекламные сообщения в основном идут на «мобильники» посредством популярных мессенджеров и, в частности, на whatsapp и телеграм, у абонентов мобильных операторов возникает естественный вопрос: откуда рекламщики знают номера их телефонов. Как оказалось, существует целая система, позволяющая завладеть данными о номерах телефонов, чтобы затем осуществить по ним массовую спам-рассылку.
«Проблема, при которой абонентам помимо их желания из разных источников поступают сообщения рекламного характера, существует во всем мире, в том числе и в Азербайджане, - сказал haqqin.az эксперт в сфере İT Осман Гюндуз. – Есть много способов заполучить номера мобильных телефонов и электронной почты. К примеру, у каждого оператора мобильной связи есть свой контент-провайдер, который может передать третьей стороне личные данные абонентов для отправки СМС-спамов или сообщений на мессенджеры, хотя он и знает, что это грубое нарушение Закона о праве на защиту личных данных, Закона о рекламе и Закона о телекоммуникациях. Кроме того, номера мобильных телефонов можно заполучить через социальные сети и различные интернет-сервисы. Также существуют услуги, к примеру, при страховании автомобиля, покупке в кредит и др., для пользования которыми вас просят назвать свой номер телефона. Часто бывает так, что человек застраховал свою машину в компании «Х», а спустя некоторое время ему уже звонят из компании «Y» со своим предложением услуг...»
Из сказанного однозначно следует, что личные данные граждан – это востребованный и высоколиквидный продукт, который профильные компании передают или, чаще всего, продают друг другу. И коль скоро идет открытая торговля личными данными граждан, которые должны быть надёжно защищены, назрела реальная необходимость усовершенствовать Закон о защите личных данных граждан. Тем более что, по мнению эксперта, способов получить дискретные, по сути, сведения о номерах мобильных телефонов с каждым днем становится все больше.
Сегодня, например, при розыгрыше лотереи в супермаркетах у покупателей требуют написать на лотерейном билете номера их мобильных телефонов, якобы, чтобы оповестить о выигрыше. В итоге выигрывают несколько человек, а базы данных предприимчивых дельцов пополняются десятками, а то и сотнями тысяч личных телефонных номеров и адресами электронной почты.
«Все идет к тому, - считает Осман Гундуз, - что у нас сформируется «черный рынок» по продаже данных миллионов номеров мобильных телефонов. Такой рынок уже вовсю процветает в России, где можно купить любые личные данные, начиная от звезд эстрады и известных журналистов до руководителей холдингов и глав силовых ведомств. В Азербайджане этот бизнес находится пока на кустарном уровне, но криминальная сфера динамично развивается и принимает все более широкий охват. Потребителями данных о номерах телефонов могут быть как крупные компании, так и частные лица. К примеру, врач, открывший стоматологическую клинику, покупает базу данных телефонных номеров, и через специальные программы автоматически идет рассылка рекламного сообщения о клинике на десятки тысяч мобильных номеров. К сожалению, каких-то по-настоящему действенных методов борьбы с этим явлением пока нет: чем шире глобальный процесс цифровизации, тем выше подготовка и, соответственно, уровень угроз со стороны киберпреступников. Тут кроме ужесточения ответственности за незаконный сбор и передачу личных данных необходима широкая просветительская работа среди населения. К примеру, люди должны знать, что без особого повода не следует сообщать работникам магазинов или других коммерческих предприятий номер своего «мобильника». А государство, в свою очередь, должно пресекать продажу личных данных граждан».
В Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана haqqin.az сообщили, что проблема незаконных рекламных сообщений касается сферы мобильных операторов, а министерство, соответственно, никакого отношения к этому не имеет.
В пресс-службе мобильного оператора Azercell haqqin.az заверили, что рассылки осуществляются коммерческими организациями и Azercell Telekom не несет за это ответственности. Более того, конфиденциальность данных абонентов в Azercell Telekom является одним из приоритетов, а потому личная информация о клиентах ни при каких обстоятельствах третьим лицам не передается. У компании есть официальные услуги рассылки рекламных СМС-сообщений и объявлений. Абонент при желании может блокировать эту услугу, набрав короткий номер 5011.
В компании также отметили, что сообщения, пересылаемые посредством whatsapp, не являются зоной контроля мобильного оператора. Вероятно, различные коммерческие предприятия сами создают себе базу данных граждан. К примеру, сетевые магазины по продаже парфюмерии предлагают оставить номер телефона, чтобы сообщить клиентам о снижении цен и распродажах.
В этой связи Azercell Telekom советует своим абонентам быть более внимательными при передачи личных номеров третьим лицам, заполнении различных данных на сайтах, а также в вопросах участия в различных голосованиях, играх и конкурсах.