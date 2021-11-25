В Иране арестованы более 60 человек из-за протестов в Исфахане
Власти Ирана арестовали несколько десятков человек в связи с пятничными протестами из-за нехватки воды в городе Исфахан, сообщает Al Arabiyya.
«Силы безопасности на данный момент арестовали 67 активистов из-за пятничных беспорядков», - сказал глава спецподразделения полиции города Хасан Карами.
Выступая на брифинге, представитель Госдепартамента США Нед Прайс выразил «глубокую озабоченность» по поводу разгона иранских демонстрантов.
«Глубоко обеспокоены жестоким подавлением мирных демонстрантов в Исфахане. Народ Ирана имеет право выразить свой протест», - сказал Прайс.
Напомним, в пятницу, 26 ноября, силы безопасности Ирана столкнулись с демонстрантами, протестовавшими против политики правительства в области управления водными ресурсами в Исфахане. Полиция применила силу, а также разогнала толпу слезоточивым газом.