В Иране арестованы более 60 человек из-за протестов в Исфахане

Власти Ирана арестовали несколько десятков человек в связи с пятничными протестами из-за нехватки воды в городе Исфахан, сообщает Al Arabiyya.

«Силы безопасности на данный момент арестовали 67 активистов из-за пятничных беспорядков», - сказал глава спецподразделения полиции города Хасан Карами.

Выступая на брифинге, представитель Госдепартамента США Нед Прайс выразил «глубокую озабоченность» по поводу разгона иранских демонстрантов.

Нед Прайс

«Глубоко обеспокоены жестоким подавлением мирных демонстрантов в Исфахане. Народ Ирана имеет право выразить свой протест», - сказал Прайс.

Напомним, в пятницу, 26 ноября, силы безопасности Ирана столкнулись с демонстрантами, протестовавшими против политики правительства в области управления водными ресурсами в Исфахане. Полиция применила силу, а также разогнала толпу слезоточивым газом.