Pfizer и Moderna адаптируют свои вакцины под новый штамм коронавируса

Производители наиболее часто используемых вакцин против COVID-19 в США сообщили, что имеют планы по быстрой адаптации своих прививок к потенциальным последствиям, связанным с новым штаммом коронавируса. Об этом сообщает издание New York Post.

Производитель вакцины Pfizer и компания BioNTech заявили, что в случае необходимости они рассчитывают через 100 дней поставить новую вакцину, адаптированную к очень заразному омикрон-штамму коронавируса.

Другой производитель вакцины - компания Moderna также заявила, что работает над бустерной дозой, адаптированной к новому варианту COVID-19. По словам представителя компании, Moderna уже начала готовить препарат к испытаниям.