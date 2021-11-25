«Мы снова и снова видим, как стремительный рост инфицированных в Европе через несколько недель повторяется в Новом свете», - говорит Карисса Этьен, директор Pan American Health Organization.

В США начался рождественский сезон, который длится от Дня благодарения (последний четверг ноября) до Нового года. Но мировые лидеры в сфере здравоохранения предупреждают ее о том, что этот сезон, когда миллионы граждан трогаются с насиженных мест, чтобы посетить родственников или весело провести каникулы, грозит Америке в будущем тотальными локдаунами, как в старушке Европе.

Сейчас администрация Байдена радостно рапортует нации о том, что привиты 92 процентов всех федеральных работников. Однако по данным Washington Post, две прививки в США получили лишь 59 процентов населения. Между тем на минувшей неделе в стране зарегистрирован рост на 8 процентов числа инфицированных и на 9 процент числа смертей.

И хотя здесь ситуация еще не столько трагическая, как в Европе, на которую в период с 15 по 21 ноября пришлось 60 процентов всех смертей в мире от коронавируса, массовая миграция людей в рождественский сезон грозит бедой и Америке. Всех граждан власти в связи с этим вновь призывают носить маски и сохранять дистанцирование независимо от того, вакцинировались они или нет.

Ненамного лучше обстоят дела и у соседей США в Канаде, где в течение последних двух недель рост заболеваний составил 5 процентов. И уж совсем тяжелая ситуация складывается в странах к югу от Рио-Гранде. Там лишь в центральноамериканских странах наблюдается спад пандемии. А например, в боливийском департаменте Санта-Крус число заражений подскочило аж на 400 процентов, что стало следствием массовых антиправительственных демонстраций, участники которых требовали отмены принятого в августе закона против отмывания денег.

В Эквадоре, который с самого начала пандемии был одним из самых больших ее очагов на континенте, зарегистрирован 23-процентный рост заражений. В двух крупнейших городах Колумбии — Боготе и Медельине число зараженных выросло на 30 процентов. В Парагвае рост заражений составил 32 процента.

Растет число зараженных и умерших даже в двух государствах южного конуса — Чили, где вакцинировано 84 процента граждан, и в Аргентине, в которой объявлен комендантский час и введен продолжительный локдаун.

Как заявляют руководители Pan American Health Organization, в Латинской Америке и странах Карибского бассейна вакцинировано около 50 процентов людей, однако в мире есть 19 стран, где уровень вакцинации не превысил и 40 процентов. Но даже там, где дела обстоят сравнительно неплохо, вакцинация идет крайне вяло, а ограничительные меры отменяются слишком быстро. «Все это становится угрожающим набором факторов, которые по-прежнему делают нас всех уязвимыми для вируса», - говорит Карисса Этьен.