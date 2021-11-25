Братская кровь, пролитая в Раманы: нищета, безработица и наркотики... haqqin.az из зала суда
...Судьба с детства не баловала двух братьев. Они едва родились, а отец уже оставил их и уехал в Россию. Возможности получить нормальное образование у них не было, доучились только до четвертого класса. Выросли под опекой матери, которая днем и ночью работала в пекарне, чтобы прокормить своих детей. В итоге женщина смогла их вырастить, но не смогла защитить.
Оба брата сидели в возрасте 17-18 лет в тюрьме за кражи, после чего возвращались домой, к матери. Бедная женщина думала, что тяжелые дни уже позади, ей и в голову не могло прийти, что один из сыновей станем убийцей другого.
Трагедия произошла в прошлом году в поселке Раманы Сабунчинского района. Эльмин Эйнуллаев, повздорив с братом Сафой, несколько раз ударил его ножом. От полученных ранений Сафа скончался на месте.
На днях в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу 26-летнего Эльмина Эйнуллаева, который признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям.
В своих показаниях Эльмин рассказал, что после окончания четвертого класса он с матерью и братом переехал из Масаллы в Баку. Братья подрабатывали рабочими в разных местах:
«Когда из-за коронавируса объявили карантин, мы оба остались без работы, - рассказал Эльмин Эйнуллаев. - Мама жила с нами в одном доме и работала в пекарне, пекла хлеб. А отец остался в районе, мы с ним не общались".
По словам подсудимого, он узнал, что Сафа пристрастился к наркотикам, из-за чего братья часто ругались. Эльмин пытался отговорить брата от наркозависимости, но все было тщетно. Их дядя, Орхан, который жил с ними в одном дворе, приказал племяннику немедленно покончить с наркотиками. «У меня растут трое детей, а Сафа до вечера ходит со шприцом в руке».
"Дядя Орхан несколько раз выгонял Сафу из дома, но потом отходил и разрешал ему вернуться, - рассказал на суде Эльмин Эйнуллаев. – Под воздействием наркотиков брат часто был не в себе, говорил вещи, которые меня раздражали. По характеру я человек вспыльчивый и часто спорил с ним. В последний раз дядя выгнал Сафу из дома за то, что опять увидел его со шприцом. Он сказал, чтобы Сафа больше не возвращался. А мой брат обвинил в этом меня».
За месяц до убийства между братьями возник очередной скандал. Под воздействием наркотиков Сафа сказал нечто такое, что окончательно вывело Эльмина из себя, и он бросил в брата стакан.
«Сафа тогда серьезно не пострадал. И в полицию жаловаться не пошел. Но он раздражал меня все больше и больше, мы постоянно ссорились, особенно, когда мама работала в ночную смену».
По словам Эльмина, за день до убийства он спрятал в кармане складной нож, который нашел на обочине дороги в поселке Забрат. Примерно в 15:00, направляясь в магазин за сигаретами, он увидел возле дома Сафу. С криком: «Ты не знаешь, что такое быть братом!» Сафа набросился на брата и ударил его деревянной дубинкой по ноге. Увидев, что Эльмин достал нож, Сафа убежал.
"Из-за гнева я до утра не мог заснуть, - сказал подсудимый. - Смотрел фильмы на телефоне. А утром, когда Сафа вернулся и вошел в комнату, чтобы переодеться, я спросил, почему он ударил меня дубинкой. Сафа сразу разозлился, и мы опять повздорили, а потом вышли на пустырь неподалеку от дома, чтобы соседи не слышали, как мы ссоримся. С нами был наш сосед, Турал, он пытался нас успокоить».
Однако успокоить братьев, жаждущих крови друг друга, соседу Туралу не удалось. «Ты совершил много ошибок в отношении меня, а не я! - кричал Сафа, нанося брату удары дубинкой. - Ты не был мне родным братом, ты виноват в том, что меня выгнали из дома!..» Тогда Эльмин выхватил из кармана нож и ударил Сафу.
«Я хотел убить его и покончить со всем этим ужасом! – сказал Эльмин на суде. - Я нанес ему несколько ударов, после которых Сафа упал на землю. Затем мы с Туралом подняли его, вышли на дорогу и остановили такси. Когда привезли Сафу в больницу, врачи сказали, что он умер».
Мать, Рафая Эйнуллаева, выступая в качестве потерпевшей, рассказала на суде, что вместе с сыновьями переехала в Баку в 2007 году и работала в пекарнях, зарабатывая на жизнь. По её словам, Сафа связался с плохими людьми, а когда она узнала, что он пристрастился к наркотикам, было уже поздно:
«Он выкрал из дома наши мобильные телефоны и продал, - говорила Рафая Эйнуллаева. - Ежедневно брал у меня по 3–5 манатов на уколы. Эльмин говорил ему: «Пожалей мать, она так тяжело работает, чтобы прокормить нас, а ты тратишь деньги на наркотики, с этим нужно завязывать, так нельзя, давай пойдем к врачу, начнем тебя лечить!..». Когда за день до инцидента между сыновьями завязалась драка, Эльмин спросил Сафу, где он ночевал и почему не вернулся домой. Я сказала: «Сынок, не связывайся с ним, пусть идет, куда хочет. Вот он и ушел. Навсегда…»
В своих показаниях дядя убитого, Орхан Эйнуллаев, рассказал, что вначале Сафа был нормальным ребенком, потом связался с беспризорными, а последние два года, что называется, уже прочно сидел на игле: «Мы живем в одном дворе, но в разных домах. И я, и его мать, и брат неоднократно пытались вразумить Сафу., но он нас не слушал. За день до инцидента я пришел с работы домой и увидел, что Сафа опять не в себе, сидит, ничего не соображая, во дворе и делает вид, будто водит машину. Я тогда не выдержал и сказал сестре: «Пусть твой сын убирается, у меня дети растут!..» А на следующий день мы узнали, что Сафа подрался с братом неподалеку от нашего дома, и Эльмин зарезал его. Я никогда раньше не видел нож в руках Эльмина. С ножом постоянно ходил Сафа».
Суд приговорил Эльмина Эйнуллаева к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.