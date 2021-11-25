Инара Рафикгызы, судебный репортер 04:05

...Судьба с детства не баловала двух братьев. Они едва родились, а отец уже оставил их и уехал в Россию. Возможности получить нормальное образование у них не было, доучились только до четвертого класса. Выросли под опекой матери, которая днем и ночью работала в пекарне, чтобы прокормить своих детей. В итоге женщина смогла их вырастить, но не смогла защитить. Оба брата сидели в возрасте 17-18 лет в тюрьме за кражи, после чего возвращались домой, к матери. Бедная женщина думала, что тяжелые дни уже позади, ей и в голову не могло прийти, что один из сыновей станем убийцей другого.

Трагедия произошла в прошлом году в поселке Раманы Сабунчинского района. Эльмин Эйнуллаев, повздорив с братом Сафой, несколько раз ударил его ножом. От полученных ранений Сафа скончался на месте. На днях в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу 26-летнего Эльмина Эйнуллаева, который признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своих показаниях Эльмин рассказал, что после окончания четвертого класса он с матерью и братом переехал из Масаллы в Баку. Братья подрабатывали рабочими в разных местах: «Когда из-за коронавируса объявили карантин, мы оба остались без работы, - рассказал Эльмин Эйнуллаев. - Мама жила с нами в одном доме и работала в пекарне, пекла хлеб. А отец остался в районе, мы с ним не общались". По словам подсудимого, он узнал, что Сафа пристрастился к наркотикам, из-за чего братья часто ругались. Эльмин пытался отговорить брата от наркозависимости, но все было тщетно. Их дядя, Орхан, который жил с ними в одном дворе, приказал племяннику немедленно покончить с наркотиками. «У меня растут трое детей, а Сафа до вечера ходит со шприцом в руке».

"Дядя Орхан несколько раз выгонял Сафу из дома, но потом отходил и разрешал ему вернуться, - рассказал на суде Эльмин Эйнуллаев. – Под воздействием наркотиков брат часто был не в себе, говорил вещи, которые меня раздражали. По характеру я человек вспыльчивый и часто спорил с ним. В последний раз дядя выгнал Сафу из дома за то, что опять увидел его со шприцом. Он сказал, чтобы Сафа больше не возвращался. А мой брат обвинил в этом меня». За месяц до убийства между братьями возник очередной скандал. Под воздействием наркотиков Сафа сказал нечто такое, что окончательно вывело Эльмина из себя, и он бросил в брата стакан. «Сафа тогда серьезно не пострадал. И в полицию жаловаться не пошел. Но он раздражал меня все больше и больше, мы постоянно ссорились, особенно, когда мама работала в ночную смену». По словам Эльмина, за день до убийства он спрятал в кармане складной нож, который нашел на обочине дороги в поселке Забрат. Примерно в 15:00, направляясь в магазин за сигаретами, он увидел возле дома Сафу. С криком: «Ты не знаешь, что такое быть братом!» Сафа набросился на брата и ударил его деревянной дубинкой по ноге. Увидев, что Эльмин достал нож, Сафа убежал. "Из-за гнева я до утра не мог заснуть, - сказал подсудимый. - Смотрел фильмы на телефоне. А утром, когда Сафа вернулся и вошел в комнату, чтобы переодеться, я спросил, почему он ударил меня дубинкой. Сафа сразу разозлился, и мы опять повздорили, а потом вышли на пустырь неподалеку от дома, чтобы соседи не слышали, как мы ссоримся. С нами был наш сосед, Турал, он пытался нас успокоить».