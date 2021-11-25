В Киргизии выбирают парламент, а спецслужбы задержали подозреваемых в госперевороте

Выборы, которые продолжатся до 20:00, проходят по смешанной системе: 54 депутата будут избраны по партийным спискам, 36 — в одномандатных округах, сообщает ТАСС.

В Киргизии сегодня в 8 часов утра (06:00 бакинское время) начались выборы депутатов национального парламента.

На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. Выборы будут признаны состоявшимися независимо от количества принявших в них участие избирателей.

Президент Киргизии Садыр Жапаров уже проголосовал на выборах депутатов нацпарламента.

В то же время секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов заверил, что оперативная ситуация в Киргизии в настоящее время находится под контролем правоохранителей, поводов для беспокойства нет.

Иманкулов заявил, что задержаны трое кандидатов в депутаты Киргизии, которых спецслужбы подозревают в подготовке к насильственному захвату власти.

Ранее в пятницу в Госкомитете нацбезопасности Киргизии сообщили, что спецслужбой совместно с МВД пресечена деятельность преступной группы, планировавшей госпереворот. По данным ГНКБ, группа лиц планировала организацию провокаций и дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти. По версии следствия, в руководство этой группы входят депутаты парламента и бывшие высокопоставленные чиновники.