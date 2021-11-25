Умер Александр Градский

Отмечается, что 26 ноября 73-летнего Градского экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Отмечалось, что на плохое самочувствие певец пожаловался, когда находился у себя дома.

В одной из московских больниц скончался советский и российский певец и композитор Александр Градский, сообщают российские СМИ.

За несколько дней до этого, пишет «Лента.ру», стало известно, что у Градского проблемы с давлением, из-за которых он трижды вызывал врачей. Композитор говорил, что испытывает головокружение, но отказался ехать в больницу, когда медики обнаружили у него стойкое понижение артериального давления. В связи с этим музыкант проходил лечение на дому.

В сентября в ряде российских СМИ появились сообщения о госпитализации Градского с 70% поражения легких из-за коронавирусной инфекции. Утверждалось, что артист якобы находится под наблюдением врачей в одной из частных клиник Москвы. Сам композитор позднее опроверг эти сообщения, назвав их «чушью».

Дискография Градского насчитывает десятки альбомов. Среди его музыкальных дисков — «Русские песни» (1980), «Размышления шута» (1987), «Утопия А.Г.» (1987), «Ностальгия» (1988), «Монте-Кристо» (1989), «Экспедиция» (1990) и другие. Градский также автор музыки к мночисленным фильмам, в том числе «Романс о влюбленных» (1974), «Следствие ведут ЗнаТоКи» (1985), «Перевал» (1988), «Узник замка Иф» (1988), «В августе 44-го» (2001).