Первая страна в мире закрыла границы из-за «омикрона»

Власти Израиля с вечера воскресенья, 28 ноября, на две недели запретят въезд иностранцам из-за распространения нового штамма коронавируса В.1.1.529, который получил название «омикрон». Об этом сообщает Times of Israel.

Кроме этого власти ввели более строгие правила по тестированию и самоизоляции для израильтян, прибывающих в страну из-за рубежа. По словам премьер-министра Нафтали Беннета, перемещение граждан, зараженных новым вариантом вируса, будут контролировать с помощью технологии отслеживания телефонов, чтобы ограничить распространение штамма «омикрон».

Haaretz со ссылкой на Минздрав страны сообщает, что в Израиле подтвержден один случай заражения новым штаммом В.1.1.529, речь идет о женщине, которая вернулась в страну из Малави (Юго-Восточная Африка). Еще семь человек с подозрением на этот штамм проходят проверку, из них четверо также вернулись из-за рубежа.

Из-за опасности распространения нового штамма Израиль запретил въезд своим гражданам в 50 стран Африки, за исключением случаев, одобренных специальной комиссией. Израильтян по возвращении из этих государств обязали уйти на карантин минимум на неделю. Въезд иностранцев из этих стран в Израиль запрещен.

Омикрон-штамм выявили на юге Африки в ноябре. ВОЗ признала В.1.1.529 угрозой, так как он может передаваться быстрее других штаммов, заражать уже переболевших и ослаблять действие вакцин. Случаи заражения омикрон-штаммом подтверждены в том числе в Бельгии, Великобритании, Гонконге, Германии, Италии и Чехии.