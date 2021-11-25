Израильские ученые знают, как уничтожить коронавирус за две секунды

Миллиметровые радиоволны позволяют убить 99,8% коронавируса и полиовируса на поверхностях за две секунды. К таким выводам по результатам соответствующих исследований пришли ученые из Ариэльского университета (Израиль).

По данным The Jerusalem Post, специалисты изучили воздействие радиоволн длиной от одного до десяти миллиметров на COVID-19. Ученые выяснили, что радиация уничтожает патогены за две секунды. Миллиметровые волны также назвали способом борьбы с раковыми клетками, а также методом беспроводной передачи энергии, пишет «Лента.ру».

Между тем в мире могут появиться еще более заразные и опасные мутации нового коронавируса. Об этом накануне предупредил президент Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери в интервью газете WAZ. Глава WMA признался, что его очень беспокоят предполагаемые опасные мутации нового штамма ковида «омикрон». Специалист отметил, что пока нет достоверных данных об опасности «омикрона», но уже ясно, что распространяется он очень быстро.