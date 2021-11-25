Туркменский мост Эрдогана по горячим следам
Турция выступает за активное сотрудничество с дружественным Туркменистаном. Об этом заявил президент Реджеп Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым в субботу в Ашхабаде. «Мы также приветствуем признание за братским Туркменистаном статуса наблюдателя в Организации тюркских государств», - сказал турецкий президент.
Двух недель не прошло с момента встречи президентов Эрдогана и Бердымухамедова на полях саммита тюркских государств – и вот новая встреча. С подписанием восьми документов о сотрудничестве и заявленном желательном объеме товарооборота в размере пяти миллиардов долларов.
И это еще не все, ведь Эрдоган также констатировал заинтересованность Анкары и Ашхабада в развитии сотрудничества в сфере перевозок автомобильным и воздушным транспортом, а также в энергетической области. Примечательно, что при этом, по словам турецкого президента, Анкара продолжит активную поддержку статусу нейтралитета Туркменистана.
Но нейтралитет нейтралитетом, и углублению стратегического партнерства Анкары и Ашхабада это совершенно не мешает. Сотрудничество с нейтральным Туркменистаном приобретает особое значение в борьбе за влияние в Центральной Азии. И Турция стремится реализовать этот вариант с максимальной взаимной выгодой – и для своих логистических, и для своих энергетических проектов.
Туркменистан с готовностью идет в этом Анкаре навстречу, поскольку понимает весь объем преимуществ такого сотрудничества. Достижение договоренностей между Баку и Ашхабадом в отношении месторождения под названием «Достлук» стало для туркменской стороны ярким примером того, как в рамках Тюркского союза можно бескровно и взаимовыгодно решать острые проблемы.
Блестящая победа Азербайджана, активного участника Организации тюркских государств, в 44-дневной Освободительной войне, открыла новую эпоху – эпоху транспортных и энергетических коридоров. Только Транскаспийский газопровод (ТГК) и TANAP в состоянии глобально изменить международные газовые рынки, а доступ Турции через Азербайджан к Каспию ведет к появлению новых торговых маршрутов для Центральной Азии. Государства-участники этих проектов ожидает серьезный приз, и Туркменистан совершенно не против получить его, активно содействуя инициативам Эрдогана.
К тому же никто не отменял «афганский фактор». После встречи с турецким президентом Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что «оба государства продолжат скоординированные действия в работе по стабилизации ситуации в Афганистане. То есть будет оказана поддержка усилиям по восстановлению экономики и социальной сферы этой страны». Еще один масштабный проект, служащий сближению двух стран…
Ашхабад не только не против усиления позиций Турции на Каспии – он его приветствует. Делая это в присущей туркменской дипломатии относительно сдержанной манере. Партнерство с Анкарой необходимо Ашхабаду для поддержания баланса в регионе, для качественной игры уравновешения чрезмерному усилению Ирана и слишком глубоко зашедшему сюда Китаю.
Но при этом Туркменистан не намерен делать такие шаги, которые показали бы, что партнерство Анкары и Ашхабада представляют для кого-то угрозу. Пространство торговли, взаимной выгоды и процветания, в котором есть место для всех – вот ключевая позиция нейтрального Туркменистана. И он надеется на полное понимание Турции в этом вопросе.