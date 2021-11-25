Турция выступает за активное сотрудничество с дружественным Туркменистаном. Об этом заявил президент Реджеп Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым в субботу в Ашхабаде. «Мы также приветствуем признание за братским Туркменистаном статуса наблюдателя в Организации тюркских государств», - сказал турецкий президент.

Двух недель не прошло с момента встречи президентов Эрдогана и Бердымухамедова на полях саммита тюркских государств – и вот новая встреча. С подписанием восьми документов о сотрудничестве и заявленном желательном объеме товарооборота в размере пяти миллиардов долларов.

И это еще не все, ведь Эрдоган также констатировал заинтересованность Анкары и Ашхабада в развитии сотрудничества в сфере перевозок автомобильным и воздушным транспортом, а также в энергетической области. Примечательно, что при этом, по словам турецкого президента, Анкара продолжит активную поддержку статусу нейтралитета Туркменистана.

Но нейтралитет нейтралитетом, и углублению стратегического партнерства Анкары и Ашхабада это совершенно не мешает. Сотрудничество с нейтральным Туркменистаном приобретает особое значение в борьбе за влияние в Центральной Азии. И Турция стремится реализовать этот вариант с максимальной взаимной выгодой – и для своих логистических, и для своих энергетических проектов.

Туркменистан с готовностью идет в этом Анкаре навстречу, поскольку понимает весь объем преимуществ такого сотрудничества. Достижение договоренностей между Баку и Ашхабадом в отношении месторождения под названием «Достлук» стало для туркменской стороны ярким примером того, как в рамках Тюркского союза можно бескровно и взаимовыгодно решать острые проблемы.