Всемирная медицинская ассоциация считает, что ревакцинация от COVID будет ежегодной

Ревакцинация от коронавируса, вероятно, будет требоваться раз в год. Такое мнение председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил в интервью, опубликованном в газетах германской редакционной группы Funke.

"Ревакцинация повышает иммунную защиту. Но мы пока точно не знаем, как долго она длится. Может быть, нам нужно повторять ее каждый год", - приводит ТАСС слова Монтгомери.

Он высказался за то, чтобы прививочные сертификаты имели срок действия, который истекал бы в определенный момент, если гражданин не проходит своевременно ревакцинацию.

Интервью было опубликовано после выявления нового штамма коронавируса. В пятницу ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ говорилось, что у этого варианта коронавируса «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность».