Ильхам Алиев в Туркменистане фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл сегодня в Туркменистан для участия в XV саммите Организации экономического сотрудничества.
Как сообщает АзерТАдж, в Международном аэропорту Ашхабада, где развевались государственные флаги Азербайджана и Туркменистана, в честь главы азербайджанского государства был выстроен почетный караул. Президента Ильхама Алиева встретил заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Сапардурду Тойлиев.
Затем состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.