США пообещали надавить на Иран, если...

США могут пойти на усиление давления на Иран, если Тегеран будет использовать переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) для выигрыша времени на реализацию своей ядерной программы. Об этом заявил в интервью BBC спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Ирана Роберт Мэлли.

"Если подход Ирана заключается в том, чтобы попытаться использовать переговоры в качестве прикрытия для ускоренной реализации ядерной программы, и, как я уже говорил, тянуть время за столом ядерных переговоров, нам придется реагировать так, как нам бы не хотелось", - сказал Мэлли, которого цитирует Интерфакс.

Мэлли отметил, что в этом случае не стоит удивляться, если давление на Иран будет усилено. "Надеемся, что этого не произойдет, но если случится, то давление должно быть усилено, чтобы дать понять Ирану, что выбор, который он делает, является неправильным", - добавил американский дипломат.

Накануне в Вене стартовали первые неформальные консультации в двустороннем формате в порядке подготовки к официальному возобновлению в понедельник переговоров по восстановлению СВПД, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Переговоры предусматривают отказ США от антииранских санкций, возобновленных экс-президентом США Дональдом Трампом после выхода из соглашения, и возвращение Тегерана к соблюдению условий СВПД.